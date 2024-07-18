Програмата на Локо Пд II за сезон 24/25 в Трета лига
Жребият за Югоизточната Трета лига беше изтеглен днес в Пловдив.
Сезонът стартира на 3-ти август, като Локомотив II приема Карнобат в първия кръг.
Пълната програма по кръгове*:
1. Локомотив II – ОФК Карнобат
2. Марица (Милево) – Локомотив II
3. Локомотив II – Димитровград
4. Локомотив II – Гигант (Съединение)
5. Свиленград – Локомотив II
6. Локомотив II – Атлетик (Куклен)
7. Черноморец – Локомотив II
8. Локомотив II – Розова долина
9. Загорец – Локомотив II
10. Локомотив II – Созопол
11. Ботев III – Локомотив II
12. Локомотив II – Марица (Пловдив)
13. Родопа – Локомотив II
14. Локомотив II – Левски (Карлово)
15. Асеновец – Локомотив II
16. Локомотив II – Секирово
17. Спартак (Пловдив) – Локомотив II
18. Локомотив II – ФК Ямбол
19. Саяна – Локомотив II
*БФС си запазва правото на промени в програмата