Програмата на „Левски“ до реванша с „АЗ Алкмаар“

Тренировката на представителния отбор на ПФК „Левски“ във вторник, 26 август стартира в 11:00 часа и ще се проведе на стадион „Георги Аспарухов“.

Заниманието ще бъде закрито за привърженици и представители на медиите.

Пресконференцията на старши треньора Хулио Веласкес ще се проведе във вторник, 26 август от 16:00 часа. Брифингът ще се състои в залата за пресконференции в Сектор В на стадион „Георги Аспарухов“.

В сряда, 27 август делегацията на клуба пътува с чартърен полет за Амстердам, Нидерландия. Отборът на „Левски“ ще бъде на Терминал 2 на Аерогара София в 10:00 часа.

Официалната тренировка на „сините“ на „AZ Stadion“, Алкмаар в сряда, 27 август стартира в 20:30 часа и ще бъде открита за представителите на медиите в първите 15 минути.

Реваншът с „АЗ Алкмаар“ е в четвъртък, 28 август от 20:30 часа на „AZ Stadion“ в Алкмаар, Нидерландия.

