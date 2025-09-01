Програмата на „Левски“ до 7 септември
Програмата на представителния отбор на „Левски“ до 7 септември, неделя, е следната:
1 септември, понеделник:
ПОЧИВЕН ДЕН
2 септември, вторник:
ПОЧИВЕН ДЕН
3 септември, сряда:
11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ (открита за привържениците и представителите на медиите)
4 септември, четвъртък:
10:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“
18:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“
5 септември, петък:
10:00 – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“
6 септември, събота:
ПОЧИВЕН ДЕН
7 септември, неделя:
ПОЧИВЕН ДЕН
*Статусът на тренировките ще бъде уточнен допълнително на официалния сайт на клуба.