Програмата на „Левски“ до 7 септември

Програмата на представителния отбор на „Левски“ до 7 септември, неделя, е следната:

1 септември, понеделник:

ПОЧИВЕН ДЕН

2 септември, вторник:

ПОЧИВЕН ДЕН

3 септември, сряда:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ (открита за привържениците и представителите на медиите)

4 септември, четвъртък:

10:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

18:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

5 септември, петък:

10:00 – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

6 септември, събота:

ПОЧИВЕН ДЕН

7 септември, неделя:

ПОЧИВЕН ДЕН

*Статусът на тренировките ще бъде уточнен допълнително на официалния сайт на клуба.

