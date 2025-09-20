Програмата на „Левски“ до 26 септември!

Програмата на представителния отбор на „Левски“ до 26 септември, петък, е следната:

20 септември, събота:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – (открита за привържениците и представителите на медиите)

21 септември, неделя:

ПОЧИВЕН ДЕН

22 септември, понеделник:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ –

23 септември, вторник:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

24 септември, сряда:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

25 септември, четвъртък:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

26 септември, петък:

20:00 часа – „Локомотив“ (Пловдив) – „Левски“ – Първа лига, 10-ти кръг – стадион „Локомотив“, Пловдив

* Статусът на тренировките ще бъде обявен допълнително на официалния сайт на клуба.

Facebook

Twitter



Shares