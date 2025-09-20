Програмата на „Левски“ до 26 септември!
Програмата на представителния отбор на „Левски“ до 26 септември, петък, е следната:
20 септември, събота:
11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – (открита за привържениците и представителите на медиите)
21 септември, неделя:
ПОЧИВЕН ДЕН
22 септември, понеделник:
11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ –
23 септември, вторник:
11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“
24 септември, сряда:
11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“
25 септември, четвъртък:
11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“
26 септември, петък:
20:00 часа – „Локомотив“ (Пловдив) – „Левски“ – Първа лига, 10-ти кръг – стадион „Локомотив“, Пловдив
* Статусът на тренировките ще бъде обявен допълнително на официалния сайт на клуба.