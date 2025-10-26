Програмата на Левски до 2 ноември
Програмата на представителния отбор на „Левски“ до 2 ноември, неделя, е следната:
26 октомври, неделя:
11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – (открита за привържениците и представителите на медиите)
27 октомври, понеделник:
ПОЧИВЕН ДЕН
28 октомври, вторник:
16:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“
29 октомври, сряда:
16:30 часа – „Хебър“ – „Левски“ – Купа на България, 1/16 финал – стадион „Георги Бенковски“, Пазарджик
30 октомври, четвъртък:
11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“
31 октомври, петък:
11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“
1 ноември, събота:
11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“
2 ноември, неделя:
15:15 часа – „Арда“ – „Левски“ – Първа лига, 14-ти кръг – стадион „Арена Арда“, Кърджали
* Статусът на тренировките ще бъде обявен допълнително на официалния сайт на клуба.