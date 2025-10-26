Програмата на Левски до 2 ноември

Програмата на представителния отбор на „Левски“ до 2 ноември, неделя, е следната:

26 октомври, неделя:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – (открита за привържениците и представителите на медиите)

27 октомври, понеделник:

ПОЧИВЕН ДЕН

28 октомври, вторник:

16:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

29 октомври, сряда:

16:30 часа – „Хебър“ – „Левски“ – Купа на България, 1/16 финал – стадион „Георги Бенковски“, Пазарджик

30 октомври, четвъртък:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

31 октомври, петък:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

1 ноември, събота:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

2 ноември, неделя:

15:15 часа – „Арда“ – „Левски“ – Първа лига, 14-ти кръг – стадион „Арена Арда“, Кърджали

* Статусът на тренировките ще бъде обявен допълнително на официалния сайт на клуба.

