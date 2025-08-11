Програмата на „Левски“ до 17 август
Програмата на представителния отбор на „Левски“ до 17 август, неделя, е следната:
11 август, понеделник:
11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ (открита за привържениците и представителите на медиите)
12 август, вторник:
19:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ (закрита за привържениците и представителите на медиите)
13 август, сряда:
18:30 часа – тренировка – Alinja Stadium (открита за представителите на медиите в първите 15 минути)
14 август, четвъртък:
19:00 часа – „Сабах“ – „Левски“ – UEFA Conference League, 3-ти квалификационен кръг, реванш – Alinja Stadium
15 август, петък:
След завръщането на отбора в България – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“
16 август, събота:
19:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“
17 август, неделя:
21:15 часа – „Ботев“ (Враца) – „Левски“ – Първа лига, 5-ти кръг – стадион „Христо Ботев“, Враца
*Статусът на тренировките ще бъде уточнен допълнително на официалния сайт на клуба. Събитията в Азербайджан са посочени в българско време.