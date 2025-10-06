Програмата на „Левски“ до 12 октомври

Програмата на представителния отбор на „Левски“ до 12 октомври, неделя, е следната:

6 октомври, понеделник:

ПОЧИВЕН ДЕН

7 октомври, вторник:

16:30 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ – (открита за привържениците и представителите на медиите)

8 октомври, сряда:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“ –

9 октомври, четвъртък:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

10 октомври, петък:

11:00 часа – тренировка – стадион „Георги Аспарухов“

11 октомври, събота:

ПОЧИВЕН ДЕН

12 октомври, неделя:

ПОЧИВЕН ДЕН

* Статусът на тренировките ще бъде обявен допълнително на официалния сайт на клуба.

