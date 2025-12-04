Програмата на ЦСКА до 7 декември

Днес ЦСКА проведе възстановителна тренировка след 8-ата последователна победа във всички турнири – 2:1 над Локомотив (Пловдив) в сряда.

В „червения“ лагер няма кадрови проблеми след успеха, а другата положителна новина е, че в групата за предстоящото гостуване на Черно море ще се завърне Бруно Жордао, който изтърпяваше наказание в предишния двубой.

Утре (5 декември) тимът на Христо Янев ще тренира на клубната база в Панчарево, след което „армейците“ ще заминат за морската столица.

Двубоят срещу Черно море ще се играе на 6 декември (събота) от 17:30 ч. на ст. „Тича“. Билети за гостуващия сектор могат да бъдат закупени онлайн ТУК, както и физически (при налични количества) в деня на мача (след 14:30 ч.) от касата, разположена на входа пред „армейската“ трибуна.

На 7 декември (неделя) ЦСКА ще проведе възстановителна тренировка след завръщането си от Варна.

