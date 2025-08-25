Програмата на ЦСКА до 30 август

Представителният тим на ЦСКА проведе възстановителна тренировка днес след последния шампионатен двубой.

В дните до следващия мач на 30 август „червените“ ще тренират едноразово всеки ден на клубната база в Панчарево.

На 29 август (петък) от 11:00 ч. старши-треньорът Душан Керкез ще даде традиционния си брифинг за представители на медиите, като събитието ще се проведе в зала „Родина“ на Националния стадион „Васил Левски“.

ЦСКА гостува на Славия в събота от 21:15 ч. на ст. „Александър Шаламанов“ в столицата в мач от 7-ия кръг на Първа професионална лига.

Facebook

Twitter



Shares