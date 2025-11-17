Програмата на ЦСКА до 23 ноември

Днес ЦСКА стартира подготовка за предстоящия двубой срещу Ботев (Пловдив) от 16-ия кръг на Първа професионална лига.

В отсъствието на 7 футболисти, заети с различни национални отбори (Петко Панайотов, Теодор Иванов, Йоанис Питас, Лумбард Делова, Фьодор Лапоухов, Кевин Додай и Сейни Санянг), първият тим на „червените“ тренира с група от 23 играчи на клубната база в Панчарево, в това число и петима от втория тим (Даниел Николов, Марк-Емилио Папазов, Симеон Чатов, Денис Динев и Божидар Петров).

В дните до предстоящия двубой ЦСКА ще тренира едноразово на клубната база в Панчарево.

Двубоят срещу Ботев (Пловдив) е на 22 ноември (събота) от 17:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“. На 23 ноември „армейците“ ще проведат възстановителна тренировка.

Facebook

Twitter



Shares