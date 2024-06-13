Програма Втора лига – сезон 2024/25
Жребият за Втора лига бе изтеглен в БФС.
Първият кръг ще се играе в уикенда на 19/22 юли, като последният мач за календарната година е предвиден за уикенда на 6/9 декември, когато ще се изиграе XXI кръг на първенството.
Ето пълната програма за първия полусезон на Втора лига за 2024/25:
I кръг – 19/22 юли
Спортист Своге – Пирин Благоевград
Фратрия Варна – Добруджа Добрич
ЦСКА София II – Литекс Ловеч
Спартак Плевен – Дунав Русе
Несебър – ЦСКА 1948 София II
Лудогорец 1945 Разград II – Локомотив Горна Оряховица
Монтана – Марек Дупница
Янтра Габрово – Етър Велико Търново
Миньор Перник – Ботев Пловдив II
Беласица Петрич – Струмска слава Радомир
II кръг – 26/29 юли
Пирин Благоевград – Струмска слава Радомир
Ботев Пловдив II – Беласица Петрич
Етър Велико Търново – Миньор Перник
Марек Дупница – Янтра Габрово
Локомотив Горна Оряховица – Монтана
ФК ЦСКА 1948 София II – Лудогорец Разград II
Дунав Русе – Несебър
Литекс Ловеч – Спартак Плевен
Добруджа Добрич – ЦСКА София II
Спортист Своге – Фратрия Варна
III кръг – 2/5 август
Фратрия Варна – Пирин Благоевград
ЦСКА София II – Спортист Своге
Спартак Плевен – Добруджа Добрич
Несебър – Литекс Ловеч
Лудогорец Разград II – Дунав Русе
Монтана – ЦСКА 1948 София II
Янтра Габрово – Локомотив Горна Оряховица
Миньор Перник – Марек Дупница
Беласица Петрич – Етър Велико Търново
Струмска слава Радомир – Ботев Пловдив II
IV кръг – 9/12 август
Пирин Благоевград – Ботев Пловдив II
Етър Велико Търново – Струмска слава Радoмир
Марек Дупница – Беласица Петрич
Локомотив Горна Оряховица – Миньор Перник
ЦСКА 1948 София II – Янтра Габрово
Дунав Русе – Монтана
Литекс Ловеч – Лудогорец Разград II
Добруджа Добрич – Несебър
Спортист Своге – Спартак Плевен
Фратрия Варна – ЦСКА София II
V кръг – 16/19 август
ЦСКА София II – Пирин Благоевград
Спартак Плевен – Фратрия Варна
Несебър – Спортист Своге
Лудогорец Разград II – Добруджа Добрич
Монтана – Литекс Ловеч
Янтра Габрово – Дунав Русе
Миньор Перник – ЦСКА 1948 София II
Беласица Петрич – Локомотив Горна Оряховица
Струмска слава Радомир – Марек Дупница
Ботев Пловдив II – Етър Велико Търново
VI кръг – 23/26 август
Пирин Благоевград – Етър Велико Търново
Марек Дупница – Ботев Пловдив II
Локомотив Горна Оряховица – Струмска слава Радомир
ЦСКА 1948 София II – Беласица Петрич
Дунав Русе – Миньор Перник
Литекс Ловеч – Янтра Габрово
Добруджа Добрич – Монтана
Спортист Своге – Лудогорец Разград II
Фратрия Варна – Несебър
ЦСКА София II – Спартак Плевен
VII кръг – 30 август/1 септември
Спартак Плевен – Пирин Благоевград
Несебър – ЦСКА София II
Лудогорец Разград II – Фратрия Варна
Монтана – Спортист Своге
Янтра Габрово – Добруджа Добрич
Миньор Перник – Литекс Ловеч
Беласица Петрич – Дунав Русе
Струмска слава Радомир – ЦСКА 1948 София II
Ботев Пловдив II – Локомотив Горна Оряховица
Етър Велико Търново – Марек Дупница
VIII кръг – 6/8 септември
Пирин Благоевград – Марек Дупница
Локомотив Горна Оряховица – Етър Велико Търново
ЦСКА 1948 София II – Ботев Пловдив II
Дунав Русе – Струмска слава Радомир
Литекс Ловеч – Беласица Петрич
Добруджа Добрич – Миньор Перник
Спортист Своге – Янтра Габрово
Фратрия Варна – Монтана
ЦСКА София II – Лудогорец Разград II
Спартак Плевен – Несебър
IX кръг – 13/16 септември
Несебър – Пирин Благоевград
Лудогорец Разград II – Спартак Плевен
Монтана – ЦСКА София II
Янтра Габрово – Фратрия Варна
Миньор Перник – Спортист Своге
Беласица Петрич – Добруджа Добрич
Струмска слава Радомир – Литекс Ловеч
Ботев Пловдив II – Дунав Русе
Етър Велико Търново – ЦСКА 1948 София II
Марек Дупница – Локомотив Горна Оряховица
X кръг – 20/23 септември
Пирин Благоевград – Локомотив Горна Оряховица
ЦСКА 1948 София II – Марек Дупница
Дунав Русе – Етър Велико Търново
Литекс Ловеч – Ботев Пловдив II
Добруджа Добрич – Струмска слава Радомир
Спортист Своге – Беласица Петрич
Фратрия Варна – Миньор Перник
ЦСКА София II – Янтра Габрово
Спартак Плевен – Монтана
Несебър – Лудогорец Разград II
XI кръг – 27/30 септември
Лудогорец Разград II – Пирин Благоевград
Монтана – Несебър
Янтра Габрово – Спартак Плевен
Миньор Перник – ЦСКА София II
Беласица Петрич – Фратрия Варна
Струмска слава Радомир – Спортист Своге
Ботев Пловдив II – Добруджа Добрич
Етър Велико Търново – Литекс Ловеч
Марек Дупница – Дунав Русе
Локомотив Горна Оряховица – ЦСКА 1948 София II
XII кръг – 4/6 октомври
Пирин Благоевград – ЦСКА 1948 София II
Дунав Русе – Локомотив Горна Оряховица
Литекс Ловеч – Марек Дупница
Добруджа Добрич – Етър Велико Търново
Спортист Своге – Ботев Пловдив II
Фратрия Варна – Струмска слава Радомир
ЦСКА София II – Беласица Петрич
Спартак Плевен – Миньор Перник
Несебър – Янтра Габрово
Лудогорец Разград II – Монтана
XIII кръг – 18/21 октомври
Монтана – Пирин Благоевград
Янтра Габрово – Лудогорец Разград II
Миньор Перник – Несебър
Беласица Петрич – Спартак Плевен
Струмска слава Радомир – ЦСКА София II
Ботев Пловдив II – Фратрия Варна
Етър Велико Търново – Спортист Своге
Марек Дупница – Добруджа Добрич
Локомотив Горна Оряховица – Литекс Ловеч
ЦСКА 1948 София II – Дунав Русе
XIV кръг – 25/28 октомври
Пирин Благоевград – Дунав Русе
Литекс Ловеч – ЦСКА 1948 София II
Добруджа Добрич – Локомотив Горна Оряховица
Спортист Своге – Марек Дупница
Фратрия Варна – Етър Велико Търново
ЦСКА София II – Ботев Пловдив II
Спартак Плевен – Струмска слава Радомир
Несебър – Беласица Петрич
Лудогорец Разград II – Миньор Перник
Монтана – Янтра Габрово
XV кръг – 1/4 ноември
Янтра Габрово – Пирин Благоевград
Миньор Перник – Монтана
Беласица Петрич – Лудогорец Разград II
Струмска слава Радомир – Несебър
Ботев Пловдив II – Спартак Плевен
Етър Велико Търново – ЦСКА София II
Марек Дупница – Фратрия Варна
Локомотив Горна Оряховица – Спортист Своге
ЦСКА 1948 София II – Добруджа Добрич
Дунав Русе – Литекс Ловеч
XVI кръг – 8/10 ноември
Пирин Благоевград – Литекс Ловеч
Добруджа Добрич – Дунав Русе
Спортист Своге – ЦСКА 1948 София II
Фратрия Варна – Локомотив Горна Оряховица
ЦСКА София II – Марек Дупница
Спартак Плевен – Етър Велико Търново
Несебър – Ботев Пловдив II
Лудогорец Разград II – Струмска слава Радомир
Монтана – Беласица Петрич
Янтра Габрово – Миньор Перник
XVII кръг – 16/17 ноември
Миньор Перник – Пирин Благоевград
Беласица Петрич – Янтра Габрово
Струмска слава Радомир – Монтана
Ботев Пловдив II – Лудогорец Разград II
Етър Велико Търново – Несебър
Марек Дупница – Спартак Плевен
Локомотив Горна Оряховица – ЦСКА София II
ЦСКА 1948 София II – Фратрия Варна
Дунав Русе – Спортист Своге
Литекс Ловеч – Добруджа Добрич
XVIII кръг – 22/25 ноември
Пирин Благоевград – Добруджа Добрич
Спортист Своге – Литекс Ловеч
Фратрия Варна – Дунав Русе
ЦСКА София II – ЦСКА 1948 София II
Спартак Плевен – Локомотив Горна Оряховица
Несебър – Марек Дупница
Лудогорец Разград II – Етър Велико Търново
Монтана – Ботев Пловдив II
Янтра Габрово – Струмска слава Радомир
Миньор Перник – Беласица Петрич
XIX кръг – 29 ноември/2 декември
Беласица Петрич – Пирин Благоевград
Струмска слава Радомир – Миньор Перник
Ботев Пловдив II – Янтра Габрово
Етър Велико Търново – Монтана
Марек Дупница – Лудогорец Разград II
Локомотив Горна Оряховица – Несебър
ФК ЦСКА 1948 София II – Спартак Плевен
Дунав Русе – ЦСКА София II
Литекс Ловеч – Фратрия Варна
Добруджа Добрич – Спортист Своге