Програма Втора лига – сезон 2024/25

Жребият за Втора лига бе изтеглен в БФС.

Първият кръг ще се играе в уикенда на 19/22 юли, като последният мач за календарната година е предвиден за уикенда на 6/9 декември, когато ще се изиграе XXI кръг на първенството.

Ето пълната програма за първия полусезон на Втора лига за 2024/25:

I кръг – 19/22 юли

Спортист Своге – Пирин Благоевград

Фратрия Варна – Добруджа Добрич

ЦСКА София II – Литекс Ловеч

Спартак Плевен – Дунав Русе

Несебър – ЦСКА 1948 София II

Лудогорец 1945 Разград II – Локомотив Горна Оряховица

Монтана – Марек Дупница

Янтра Габрово – Етър Велико Търново

Миньор Перник – Ботев Пловдив II

Беласица Петрич – Струмска слава Радомир

II кръг – 26/29 юли

Пирин Благоевград – Струмска слава Радомир

Ботев Пловдив II – Беласица Петрич

Етър Велико Търново – Миньор Перник

Марек Дупница – Янтра Габрово

Локомотив Горна Оряховица – Монтана

ФК ЦСКА 1948 София II – Лудогорец Разград II

Дунав Русе – Несебър

Литекс Ловеч – Спартак Плевен

Добруджа Добрич – ЦСКА София II

Спортист Своге – Фратрия Варна

III кръг – 2/5 август

Фратрия Варна – Пирин Благоевград

ЦСКА София II – Спортист Своге

Спартак Плевен – Добруджа Добрич

Несебър – Литекс Ловеч

Лудогорец Разград II – Дунав Русе

Монтана – ЦСКА 1948 София II

Янтра Габрово – Локомотив Горна Оряховица

Миньор Перник – Марек Дупница

Беласица Петрич – Етър Велико Търново

Струмска слава Радомир – Ботев Пловдив II

IV кръг – 9/12 август

Пирин Благоевград – Ботев Пловдив II

Етър Велико Търново – Струмска слава Радoмир

Марек Дупница – Беласица Петрич

Локомотив Горна Оряховица – Миньор Перник

ЦСКА 1948 София II – Янтра Габрово

Дунав Русе – Монтана

Литекс Ловеч – Лудогорец Разград II

Добруджа Добрич – Несебър

Спортист Своге – Спартак Плевен

Фратрия Варна – ЦСКА София II

V кръг – 16/19 август

ЦСКА София II – Пирин Благоевград

Спартак Плевен – Фратрия Варна

Несебър – Спортист Своге

Лудогорец Разград II – Добруджа Добрич

Монтана – Литекс Ловеч

Янтра Габрово – Дунав Русе

Миньор Перник – ЦСКА 1948 София II

Беласица Петрич – Локомотив Горна Оряховица

Струмска слава Радомир – Марек Дупница

Ботев Пловдив II – Етър Велико Търново

VI кръг – 23/26 август

Пирин Благоевград – Етър Велико Търново

Марек Дупница – Ботев Пловдив II

Локомотив Горна Оряховица – Струмска слава Радомир

ЦСКА 1948 София II – Беласица Петрич

Дунав Русе – Миньор Перник

Литекс Ловеч – Янтра Габрово

Добруджа Добрич – Монтана

Спортист Своге – Лудогорец Разград II

Фратрия Варна – Несебър

ЦСКА София II – Спартак Плевен

VII кръг – 30 август/1 септември

Спартак Плевен – Пирин Благоевград

Несебър – ЦСКА София II

Лудогорец Разград II – Фратрия Варна

Монтана – Спортист Своге

Янтра Габрово – Добруджа Добрич

Миньор Перник – Литекс Ловеч

Беласица Петрич – Дунав Русе

Струмска слава Радомир – ЦСКА 1948 София II

Ботев Пловдив II – Локомотив Горна Оряховица

Етър Велико Търново – Марек Дупница

VIII кръг – 6/8 септември

Пирин Благоевград – Марек Дупница

Локомотив Горна Оряховица – Етър Велико Търново

ЦСКА 1948 София II – Ботев Пловдив II

Дунав Русе – Струмска слава Радомир

Литекс Ловеч – Беласица Петрич

Добруджа Добрич – Миньор Перник

Спортист Своге – Янтра Габрово

Фратрия Варна – Монтана

ЦСКА София II – Лудогорец Разград II

Спартак Плевен – Несебър

IX кръг – 13/16 септември

Несебър – Пирин Благоевград

Лудогорец Разград II – Спартак Плевен

Монтана – ЦСКА София II

Янтра Габрово – Фратрия Варна

Миньор Перник – Спортист Своге

Беласица Петрич – Добруджа Добрич

Струмска слава Радомир – Литекс Ловеч

Ботев Пловдив II – Дунав Русе

Етър Велико Търново – ЦСКА 1948 София II

Марек Дупница – Локомотив Горна Оряховица

X кръг – 20/23 септември

Пирин Благоевград – Локомотив Горна Оряховица

ЦСКА 1948 София II – Марек Дупница

Дунав Русе – Етър Велико Търново

Литекс Ловеч – Ботев Пловдив II

Добруджа Добрич – Струмска слава Радомир

Спортист Своге – Беласица Петрич

Фратрия Варна – Миньор Перник

ЦСКА София II – Янтра Габрово

Спартак Плевен – Монтана

Несебър – Лудогорец Разград II

XI кръг – 27/30 септември

Лудогорец Разград II – Пирин Благоевград

Монтана – Несебър

Янтра Габрово – Спартак Плевен

Миньор Перник – ЦСКА София II

Беласица Петрич – Фратрия Варна

Струмска слава Радомир – Спортист Своге

Ботев Пловдив II – Добруджа Добрич

Етър Велико Търново – Литекс Ловеч

Марек Дупница – Дунав Русе

Локомотив Горна Оряховица – ЦСКА 1948 София II

XII кръг – 4/6 октомври

Пирин Благоевград – ЦСКА 1948 София II

Дунав Русе – Локомотив Горна Оряховица

Литекс Ловеч – Марек Дупница

Добруджа Добрич – Етър Велико Търново

Спортист Своге – Ботев Пловдив II

Фратрия Варна – Струмска слава Радомир

ЦСКА София II – Беласица Петрич

Спартак Плевен – Миньор Перник

Несебър – Янтра Габрово

Лудогорец Разград II – Монтана

XIII кръг – 18/21 октомври

Монтана – Пирин Благоевград

Янтра Габрово – Лудогорец Разград II

Миньор Перник – Несебър

Беласица Петрич – Спартак Плевен

Струмска слава Радомир – ЦСКА София II

Ботев Пловдив II – Фратрия Варна

Етър Велико Търново – Спортист Своге

Марек Дупница – Добруджа Добрич

Локомотив Горна Оряховица – Литекс Ловеч

ЦСКА 1948 София II – Дунав Русе

XIV кръг – 25/28 октомври

Пирин Благоевград – Дунав Русе

Литекс Ловеч – ЦСКА 1948 София II

Добруджа Добрич – Локомотив Горна Оряховица

Спортист Своге – Марек Дупница

Фратрия Варна – Етър Велико Търново

ЦСКА София II – Ботев Пловдив II

Спартак Плевен – Струмска слава Радомир

Несебър – Беласица Петрич

Лудогорец Разград II – Миньор Перник

Монтана – Янтра Габрово

XV кръг – 1/4 ноември

Янтра Габрово – Пирин Благоевград

Миньор Перник – Монтана

Беласица Петрич – Лудогорец Разград II

Струмска слава Радомир – Несебър

Ботев Пловдив II – Спартак Плевен

Етър Велико Търново – ЦСКА София II

Марек Дупница – Фратрия Варна

Локомотив Горна Оряховица – Спортист Своге

ЦСКА 1948 София II – Добруджа Добрич

Дунав Русе – Литекс Ловеч

XVI кръг – 8/10 ноември

Пирин Благоевград – Литекс Ловеч

Добруджа Добрич – Дунав Русе

Спортист Своге – ЦСКА 1948 София II

Фратрия Варна – Локомотив Горна Оряховица

ЦСКА София II – Марек Дупница

Спартак Плевен – Етър Велико Търново

Несебър – Ботев Пловдив II

Лудогорец Разград II – Струмска слава Радомир

Монтана – Беласица Петрич

Янтра Габрово – Миньор Перник

XVII кръг – 16/17 ноември

Миньор Перник – Пирин Благоевград

Беласица Петрич – Янтра Габрово

Струмска слава Радомир – Монтана

Ботев Пловдив II – Лудогорец Разград II

Етър Велико Търново – Несебър

Марек Дупница – Спартак Плевен

Локомотив Горна Оряховица – ЦСКА София II

ЦСКА 1948 София II – Фратрия Варна

Дунав Русе – Спортист Своге

Литекс Ловеч – Добруджа Добрич

XVIII кръг – 22/25 ноември

Пирин Благоевград – Добруджа Добрич

Спортист Своге – Литекс Ловеч

Фратрия Варна – Дунав Русе

ЦСКА София II – ЦСКА 1948 София II

Спартак Плевен – Локомотив Горна Оряховица

Несебър – Марек Дупница

Лудогорец Разград II – Етър Велико Търново

Монтана – Ботев Пловдив II

Янтра Габрово – Струмска слава Радомир

Миньор Перник – Беласица Петрич

XIX кръг – 29 ноември/2 декември

Беласица Петрич – Пирин Благоевград

Струмска слава Радомир – Миньор Перник

Ботев Пловдив II – Янтра Габрово

Етър Велико Търново – Монтана

Марек Дупница – Лудогорец Разград II

Локомотив Горна Оряховица – Несебър

ФК ЦСКА 1948 София II – Спартак Плевен

Дунав Русе – ЦСКА София II

Литекс Ловеч – Фратрия Варна

Добруджа Добрич – Спортист Своге

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