понеделник, август 25, 2025
Програма преди Лудогорец – Шкендия

Официалната пресконференция на Лудогорец преди мача-реванш срещу Шкендия от плейофа на Лига Европа ще се проведе в сряда (27 август).

Брифингът на стадион „Хювефарма Арена“ започва в 16:45 ч., като в него участие ще вземат старши треньорът Руи Мота и Кайо Видал.

Официалната тренировка на Лудогорец в сряда започва в 18:00 ч. на клубната база и ще бъде открита за медиите в първите 15 минути.

Македонският тим ще тренира на „Хювефарма Арена“ в сряда от 20:30 ч., а половин час по-рано – в 20:00 ч., треньорът Йелтон Бекири ще даде пресконференция.

