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Спорт

Програма по дни и часове – плейаути

Редактор

Спортно-техническата комисия на БФС утвърди програмата по дни и часове за мачовете до края на сезон 2023/24.

XXXII кръг

12 май, неделя, 17:00 часа
БЕРОЕ – ПИРИН БЛАГОЕВГРАД

13 май, понеделник, 17:45 часа
ЕТЪР – ЛОКОМОТИВ СОФИЯ

13 май, понеделник, 20:15 часа
БОТЕВ ВРАЦА – ХЕБЪР

XXXIII кръг

17 май, петък, 15:15 часа
ПИРИН – ЕТЪР

17 май, петък, 17:45 часа
ЛОКОМОТИВ СОФИЯ – БОТЕВ ВРАЦА

17 май, петък, 20:15 часа
ХЕБЪР – БЕРОЕ

XXXIV кръг

21 май, вторник, 16:30 часа
ЕТЪР – БОТЕВ ВРАЦА

21 май, вторник, 18:45 часа
БЕРОЕ – ЛОКОМОТИВ СОФИЯ

21 май, вторник, 21:00 часа
ПИРИН – ХЕБЪР

XXXV кръг

25 май, събота, 20:30 часа
ХЕБЪР – ЕТЪР
ЛОКОМОТИВ СОФИЯ – ПИРИН
БОТЕВ ВРАЦА – БЕРОЕ

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