Програма по дни и часове – плейаути
Спортно-техническата комисия на БФС утвърди програмата по дни и часове за мачовете до края на сезон 2023/24.
XXXII кръг
12 май, неделя, 17:00 часа
БЕРОЕ – ПИРИН БЛАГОЕВГРАД
13 май, понеделник, 17:45 часа
ЕТЪР – ЛОКОМОТИВ СОФИЯ
13 май, понеделник, 20:15 часа
БОТЕВ ВРАЦА – ХЕБЪР
XXXIII кръг
17 май, петък, 15:15 часа
ПИРИН – ЕТЪР
17 май, петък, 17:45 часа
ЛОКОМОТИВ СОФИЯ – БОТЕВ ВРАЦА
17 май, петък, 20:15 часа
ХЕБЪР – БЕРОЕ
XXXIV кръг
21 май, вторник, 16:30 часа
ЕТЪР – БОТЕВ ВРАЦА
21 май, вторник, 18:45 часа
БЕРОЕ – ЛОКОМОТИВ СОФИЯ
21 май, вторник, 21:00 часа
ПИРИН – ХЕБЪР
XXXV кръг
25 май, събота, 20:30 часа
ХЕБЪР – ЕТЪР
ЛОКОМОТИВ СОФИЯ – ПИРИН
БОТЕВ ВРАЦА – БЕРОЕ