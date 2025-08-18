Програма на Северозападната трета лига за есенния полусезон на 2025/2026

П Р О Г Р А М А 2025/2026 ЕСЕН

• I кръг – 23 август 2025 г. (събота) – 18:00 ч.

Левски 2007 (Левски) – Янтра (Полски Тръмбеш)

Бдин 1923 (Видин) – ФК Троян 2025 (Троян)

Академик (Свищов) – Павликени (Павликени)

Партизан (Червен бряг) – Ком (Берковица)

От 20:00 ч. ЛОВЕЧ (ЛОВЕЧ) – ОФК ЛОКОМОТИВ (МЕЗДРА)

Етър ВТ II (Велико Търново) – Ювентус 95 (Малчика)

• II кръг – 30 август 2025 г. (събота) – 18:00 ч.

Янтра (Полски Тръмбеш) – Ювентус 95 (Малчика)

ОФК ЛОКОМОТИВ (МЕЗДРА) – ЕТЪР II (ВЕЛИКО ТЪРНОВО)

Ком (Берковица) – Ловеч (Ловеч)

Павликени (Павликени) – Партизан (Червен бряг)

ФК Троян 2025 (Троян) – Академик (Свищов)

Левски 2007 (Левски) – Бдин 1923 (Видин)

• III кръг – 6 септември 2025 г. (събота) – 17:00 ч.

Бдин 1923 (Видин) – Янтра (Полски Тръмбеш)

Академик (Свищов) – Левски 2007 (Левски)

Партизан (Червен бряг) – ФК Троян 2025 (Троян)

Ловеч (Ловеч) – Павликени (Павликени)

Етър ВТ II (Велико Търново) – Ком (Берковица)

ЮВЕНТУС 95 (МАЛЧИКА) – ОФК ЛОКОМОТИВ (МЕЗДРА)

• IV кръг – 13 септември 2025 г. (събота) – 17:00 ч.

ЯНТРА (ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ) – ОФК ЛОКОМОТИВ (МЕЗДРА)

Ком (Берковица) – Ювентус 95 (Малчика)

Павликени (Павликени) – Етър ВТ II (Велико Търново)

ФК Троян 2025 (Троян) – Ловеч (Ловеч)

Левски 2007 (Левски) – Партизан (Червен бряг)

Бдин 1923 (Видин) – Академик (Свищов)

• V кръг – 20 септември 2025 г. (събота) – 17:00 ч.

Академик (Свищов) – Янтра (Полски Тръмбеш)

Партизан (Червен бряг) – Бдин 1923 (Видин)

Ловеч (Ловеч) – Левски 2007 (Левски)

Етър ВТ II (Велико Търново) – ФК Троян 2025 (Троян)

Ювентус 95 (Малчика) – Павликени (Павликени)

ОФК ЛОКОМОТИВ (МЕЗДРА) – КОМ (БЕРКОВИЦА)

• VI кръг – 27 септември 2025 г. (събота) – 17:00 ч.

Янтра (Полски Тръмбеш) – Ком (Берковица)

ПАВЛИКЕНИ (ПАВЛИКЕНИ) – ОФК ЛОКОМОТИВ (МЕЗДРА)

ФК Троян 2025 (Троян) – Ювентус 95 (Малчика)

Левски 2007 (Левски) – Етър ВТ II (Велико Търново)

Бдин 1923 (Видин) – Ловеч (Ловеч)

Академик (Свищов) – Партизан (Червен бряг)

• VII кръг – 4 октомври 2025 г. (събота) – 16:00 ч.

Партизан (Червен бряг) – Янтра (Полски Тръмбеш)

Ловеч (Ловеч) – Академик (Свищов)

Етър ВТ II (Велико Търново) – Бдин 1923 (Видин)

Ювентус 95 (Малчика) – Левски 2007 (Левски)

ОФК ЛОКОМОТИВ (МЕЗДРА) – ФК ТРОЯН 2025 (ТРОЯН)

Ком (Берковица) – Павликени (Павликени)

• VIII кръг – 11 октомври 2025 г. (събота) – 16:00 ч.

Янтра (Полски Тръмбеш) – Павликени (Павликени)

ФК Троян 2025 (Троян) – Ком (Берковица)

ЛЕВСКИ 2007 (ЛЕВСКИ) – ОФК ЛОКОМОТИВ (МЕЗДРА)

Бдин 1923 (Видин) – Ювентус 95 (Малчика)

Академик (Свищов) – Етър ВТ II (Велико Търново)

Партизан (Червен бряг) – Ловеч (Ловеч)

• IX кръг – 18 октомври 2025 г. (събота) – 16:00 ч.

Ловеч (Ловеч) – Янтра (Полски Тръмбеш)

Етър ВТ II (Велико Търново) – Партизан (Червен бряг)

Ювентус 95 (Малчика) – Академик (Свищов)

ОФК ЛОКОМОТИВ (МЕЗДРА) – БДИН 1923 (ВИДИН)

Ком (Берковица) – Левски 2007 (Левски)

Павликени (Павликени) – ФК Троян 2025 (Троян)

• X кръг – 25 октомври 2025 г. (събота) – 16:00 ч.

Янтра (Полски Тръмбеш) – ФК Троян 2025 (Троян)

Левски 2007 (Левски) – Павликени (Павликени)

Бдин 1923 (Видин) – Ком (Берковица)

АКАДЕМИК (СВИЩОВ) – ОФК ЛОКОМОТИВ (МЕЗДРА)

Партизан (Червен бряг) – Ювентус 95 (Малчика)

Ловеч (Ловеч) – Етър ВТ II (Велико Търново)

• XI кръг – 1 ноември 2025 г. (събота) – 14:30 ч.

Етър ВТ II (Велико Търново) – Янтра (Полски Тръмбеш)

Ювентус 95 (Малчика) – Ловеч (Ловеч)

ОФК ЛОКОМОТИВ (МЕЗДРА) – ПАРТИЗАН (ЧЕРВЕН БРЯГ)

Ком (Берковица) – Академик (Свищов)

Павликени (Павликени) – Бдин 1923 (Видин)

ФК Троян 2025 (Троян) – Левски 2007 (Левски)

Забележки:

* С решение на ЗС на БФС – Велико Търново за сезон 2025/2026 изпада един отбор на териториален принцип в съответната областна група.

** Срещите на „Втория отбор“ не може да се провеждат в същия ден, в който е срещата на „Основния отбор“.

*** ЗС на БФС – Велико Търново си запазва правото на промени в програмата.

Facebook

Twitter



Shares