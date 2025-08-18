Програма на Северозападната трета лига за есенния полусезон на 2025/2026
П Р О Г Р А М А 2025/2026 ЕСЕН
• I кръг – 23 август 2025 г. (събота) – 18:00 ч.
Левски 2007 (Левски) – Янтра (Полски Тръмбеш)
Бдин 1923 (Видин) – ФК Троян 2025 (Троян)
Академик (Свищов) – Павликени (Павликени)
Партизан (Червен бряг) – Ком (Берковица)
От 20:00 ч. ЛОВЕЧ (ЛОВЕЧ) – ОФК ЛОКОМОТИВ (МЕЗДРА)
Етър ВТ II (Велико Търново) – Ювентус 95 (Малчика)
• II кръг – 30 август 2025 г. (събота) – 18:00 ч.
Янтра (Полски Тръмбеш) – Ювентус 95 (Малчика)
ОФК ЛОКОМОТИВ (МЕЗДРА) – ЕТЪР II (ВЕЛИКО ТЪРНОВО)
Ком (Берковица) – Ловеч (Ловеч)
Павликени (Павликени) – Партизан (Червен бряг)
ФК Троян 2025 (Троян) – Академик (Свищов)
Левски 2007 (Левски) – Бдин 1923 (Видин)
• III кръг – 6 септември 2025 г. (събота) – 17:00 ч.
Бдин 1923 (Видин) – Янтра (Полски Тръмбеш)
Академик (Свищов) – Левски 2007 (Левски)
Партизан (Червен бряг) – ФК Троян 2025 (Троян)
Ловеч (Ловеч) – Павликени (Павликени)
Етър ВТ II (Велико Търново) – Ком (Берковица)
ЮВЕНТУС 95 (МАЛЧИКА) – ОФК ЛОКОМОТИВ (МЕЗДРА)
• IV кръг – 13 септември 2025 г. (събота) – 17:00 ч.
ЯНТРА (ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ) – ОФК ЛОКОМОТИВ (МЕЗДРА)
Ком (Берковица) – Ювентус 95 (Малчика)
Павликени (Павликени) – Етър ВТ II (Велико Търново)
ФК Троян 2025 (Троян) – Ловеч (Ловеч)
Левски 2007 (Левски) – Партизан (Червен бряг)
Бдин 1923 (Видин) – Академик (Свищов)
• V кръг – 20 септември 2025 г. (събота) – 17:00 ч.
Академик (Свищов) – Янтра (Полски Тръмбеш)
Партизан (Червен бряг) – Бдин 1923 (Видин)
Ловеч (Ловеч) – Левски 2007 (Левски)
Етър ВТ II (Велико Търново) – ФК Троян 2025 (Троян)
Ювентус 95 (Малчика) – Павликени (Павликени)
ОФК ЛОКОМОТИВ (МЕЗДРА) – КОМ (БЕРКОВИЦА)
• VI кръг – 27 септември 2025 г. (събота) – 17:00 ч.
Янтра (Полски Тръмбеш) – Ком (Берковица)
ПАВЛИКЕНИ (ПАВЛИКЕНИ) – ОФК ЛОКОМОТИВ (МЕЗДРА)
ФК Троян 2025 (Троян) – Ювентус 95 (Малчика)
Левски 2007 (Левски) – Етър ВТ II (Велико Търново)
Бдин 1923 (Видин) – Ловеч (Ловеч)
Академик (Свищов) – Партизан (Червен бряг)
• VII кръг – 4 октомври 2025 г. (събота) – 16:00 ч.
Партизан (Червен бряг) – Янтра (Полски Тръмбеш)
Ловеч (Ловеч) – Академик (Свищов)
Етър ВТ II (Велико Търново) – Бдин 1923 (Видин)
Ювентус 95 (Малчика) – Левски 2007 (Левски)
ОФК ЛОКОМОТИВ (МЕЗДРА) – ФК ТРОЯН 2025 (ТРОЯН)
Ком (Берковица) – Павликени (Павликени)
• VIII кръг – 11 октомври 2025 г. (събота) – 16:00 ч.
Янтра (Полски Тръмбеш) – Павликени (Павликени)
ФК Троян 2025 (Троян) – Ком (Берковица)
ЛЕВСКИ 2007 (ЛЕВСКИ) – ОФК ЛОКОМОТИВ (МЕЗДРА)
Бдин 1923 (Видин) – Ювентус 95 (Малчика)
Академик (Свищов) – Етър ВТ II (Велико Търново)
Партизан (Червен бряг) – Ловеч (Ловеч)
• IX кръг – 18 октомври 2025 г. (събота) – 16:00 ч.
Ловеч (Ловеч) – Янтра (Полски Тръмбеш)
Етър ВТ II (Велико Търново) – Партизан (Червен бряг)
Ювентус 95 (Малчика) – Академик (Свищов)
ОФК ЛОКОМОТИВ (МЕЗДРА) – БДИН 1923 (ВИДИН)
Ком (Берковица) – Левски 2007 (Левски)
Павликени (Павликени) – ФК Троян 2025 (Троян)
• X кръг – 25 октомври 2025 г. (събота) – 16:00 ч.
Янтра (Полски Тръмбеш) – ФК Троян 2025 (Троян)
Левски 2007 (Левски) – Павликени (Павликени)
Бдин 1923 (Видин) – Ком (Берковица)
АКАДЕМИК (СВИЩОВ) – ОФК ЛОКОМОТИВ (МЕЗДРА)
Партизан (Червен бряг) – Ювентус 95 (Малчика)
Ловеч (Ловеч) – Етър ВТ II (Велико Търново)
• XI кръг – 1 ноември 2025 г. (събота) – 14:30 ч.
Етър ВТ II (Велико Търново) – Янтра (Полски Тръмбеш)
Ювентус 95 (Малчика) – Ловеч (Ловеч)
ОФК ЛОКОМОТИВ (МЕЗДРА) – ПАРТИЗАН (ЧЕРВЕН БРЯГ)
Ком (Берковица) – Академик (Свищов)
Павликени (Павликени) – Бдин 1923 (Видин)
ФК Троян 2025 (Троян) – Левски 2007 (Левски)
Забележки:
* С решение на ЗС на БФС – Велико Търново за сезон 2025/2026 изпада един отбор на териториален принцип в съответната областна група.
** Срещите на „Втория отбор“ не може да се провеждат в същия ден, в който е срещата на „Основния отбор“.
*** ЗС на БФС – Велико Търново си запазва правото на промени в програмата.