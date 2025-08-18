понеделник, август 18, 2025
Програма на Северозападната трета лига за есенния полусезон на 2025/2026

П Р О Г Р А М А  2025/2026 ЕСЕН 

• I кръг – 23 август 2025 г. (събота) – 18:00 ч. 

Левски 2007 (Левски) – Янтра (Полски Тръмбеш) 

Бдин 1923 (Видин) – ФК Троян 2025 (Троян) 

Академик (Свищов) – Павликени (Павликени) 

Партизан (Червен бряг) – Ком (Берковица) 

От 20:00 ч. ЛОВЕЧ (ЛОВЕЧ) – ОФК ЛОКОМОТИВ (МЕЗДРА) 

Етър ВТ II (Велико Търново) – Ювентус 95 (Малчика)

• II кръг – 30 август 2025 г. (събота) – 18:00 ч. 

Янтра (Полски Тръмбеш) – Ювентус 95 (Малчика) 

ОФК ЛОКОМОТИВ (МЕЗДРА) – ЕТЪР II (ВЕЛИКО ТЪРНОВО) 

Ком (Берковица) – Ловеч (Ловеч) 

Павликени (Павликени) – Партизан (Червен бряг) 

ФК Троян 2025 (Троян) – Академик (Свищов) 

Левски 2007 (Левски) – Бдин 1923 (Видин)

• III кръг – 6 септември 2025 г. (събота) – 17:00 ч.

Бдин 1923 (Видин) – Янтра (Полски Тръмбеш) 

Академик (Свищов) – Левски 2007 (Левски) 

Партизан (Червен бряг) – ФК Троян 2025 (Троян) 

Ловеч (Ловеч) – Павликени (Павликени) 

Етър ВТ II (Велико Търново) – Ком (Берковица) 

ЮВЕНТУС 95 (МАЛЧИКА) – ОФК ЛОКОМОТИВ (МЕЗДРА) 

• IV кръг – 13 септември 2025 г. (събота) – 17:00 ч. 

ЯНТРА (ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ) – ОФК ЛОКОМОТИВ (МЕЗДРА) 

Ком (Берковица) – Ювентус 95 (Малчика) 

Павликени (Павликени) – Етър ВТ II (Велико Търново) 

ФК Троян 2025 (Троян) – Ловеч (Ловеч) 

Левски 2007 (Левски) – Партизан (Червен бряг) 

Бдин 1923 (Видин) – Академик (Свищов) 

• V кръг – 20 септември 2025 г. (събота) – 17:00 ч.

Академик (Свищов) – Янтра (Полски Тръмбеш) 

Партизан (Червен бряг) – Бдин 1923 (Видин) 

Ловеч (Ловеч) – Левски 2007 (Левски) 

Етър ВТ II (Велико Търново) – ФК Троян 2025 (Троян) 

Ювентус 95 (Малчика) – Павликени (Павликени) 

ОФК ЛОКОМОТИВ (МЕЗДРА) – КОМ (БЕРКОВИЦА)

• VI кръг – 27 септември 2025 г. (събота) – 17:00 ч. 

Янтра (Полски Тръмбеш) – Ком (Берковица) 

ПАВЛИКЕНИ (ПАВЛИКЕНИ) – ОФК ЛОКОМОТИВ (МЕЗДРА) 

ФК Троян 2025 (Троян) – Ювентус 95 (Малчика) 

Левски 2007 (Левски) – Етър ВТ II (Велико Търново) 

Бдин 1923 (Видин) – Ловеч (Ловеч) 

Академик (Свищов) – Партизан (Червен бряг) 

• VII кръг – 4 октомври 2025 г. (събота) – 16:00 ч. 

Партизан (Червен бряг) – Янтра (Полски Тръмбеш) 

Ловеч (Ловеч) – Академик (Свищов) 

Етър ВТ II (Велико Търново) – Бдин 1923 (Видин) 

Ювентус 95 (Малчика) – Левски 2007 (Левски) 

ОФК ЛОКОМОТИВ (МЕЗДРА) – ФК ТРОЯН 2025 (ТРОЯН) 

Ком (Берковица) – Павликени (Павликени) 

• VIII кръг – 11 октомври 2025 г. (събота) – 16:00 ч. 

Янтра (Полски Тръмбеш) – Павликени (Павликени) 

ФК Троян 2025 (Троян) – Ком (Берковица) 

ЛЕВСКИ 2007 (ЛЕВСКИ) – ОФК ЛОКОМОТИВ (МЕЗДРА) 

Бдин 1923 (Видин) – Ювентус 95 (Малчика) 

Академик (Свищов) – Етър ВТ II (Велико Търново) 

Партизан (Червен бряг) – Ловеч (Ловеч) 

• IX кръг – 18 октомври 2025 г. (събота) – 16:00 ч. 

Ловеч (Ловеч) – Янтра (Полски Тръмбеш) 

Етър ВТ II (Велико Търново) – Партизан (Червен бряг) 

Ювентус 95 (Малчика) – Академик (Свищов) 

ОФК ЛОКОМОТИВ (МЕЗДРА) – БДИН 1923 (ВИДИН) 

Ком (Берковица) – Левски 2007 (Левски) 

Павликени (Павликени) – ФК Троян 2025 (Троян) 

• X кръг – 25 октомври 2025 г. (събота) – 16:00 ч. 

Янтра (Полски Тръмбеш) – ФК Троян 2025 (Троян) 

Левски 2007 (Левски) – Павликени (Павликени) 

Бдин 1923 (Видин) – Ком (Берковица) 

АКАДЕМИК (СВИЩОВ) – ОФК ЛОКОМОТИВ (МЕЗДРА) 

Партизан (Червен бряг) – Ювентус 95 (Малчика) 

Ловеч (Ловеч) – Етър ВТ II (Велико Търново) 

• XI кръг – 1 ноември 2025 г. (събота) – 14:30 ч. 

Етър ВТ II (Велико Търново) – Янтра (Полски Тръмбеш) 

Ювентус 95 (Малчика) – Ловеч (Ловеч)  

ОФК ЛОКОМОТИВ (МЕЗДРА) – ПАРТИЗАН (ЧЕРВЕН БРЯГ) 

Ком (Берковица) – Академик (Свищов) 

Павликени (Павликени) – Бдин 1923 (Видин) 

ФК Троян 2025 (Троян) – Левски 2007 (Левски) 

Забележки: 

* С решение на ЗС на БФС – Велико Търново за сезон 2025/2026 изпада един отбор на териториален принцип в съответната областна група. 

** Срещите на „Втория отбор“ не може да се провеждат в същия ден, в който е срещата на „Основния отбор“. 

*** ЗС на БФС – Велико Търново си запазва правото на промени в програмата.

