Програма на Лудогорец преди мача с Реал Бетис

Официалната пресконференция на Лудогорец преди двубоя от II кръг на основната фаза на Лига Европа срещу Реал Бетис ще се проведе утре (1 октомври) от 16:00 ч. в залата зад Централната трибуна на „Хювефарма Арена“.

В брифинга ще вземат участие старши треньорът Руи Мота и Сон.

Час и половина по-късно – в 17:30 ч., Лудогорец ще проведе официалната си тренировка на клубната база. Заниманието ще бъде открито за медиите в първите 15 минути.

Пресконференцията и официалната тренировка на Реал Бетис ще се състоят в Испания, като в Разград утре отборът от Севиля няма да има активности.

Мачът между Лудогорец и Реал Бетис е в четвъртък (2 октомври) от 19:45 ч. на „Хювефарма Арена“.

