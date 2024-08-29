Програма на държавното първенство по футбол за жени 2024/2025 г.
Във връзка със стартиращото на 30.08. държавно първенство по футбол за жени 2024/2025 г., публикуваме програмата за шампионата.
УЧАСТНИЦИ ПО ЖРЕБИЙ:
1. „София лейдис 2021“ гр. София
2. „Пирин“ гр. Благоевград
3. „НСА“ гр. София
4. „Дунав“ гр. Русе
6. „Етър ВТ“ гр. В. Търново
7. „Енко“ гр. Пловдив
8. „Севлиево лейдис“ гр. Севлиево
9. „Пълдин“ гр. Пловдив
10. „Лудогорец“ гр. Разград
11. „ЛП Суперспорт“ гр. София
12. „Локомотив“ гр. Ст. Загора
ПРОГРАМА
I – ви кръг 30.08.2024г. (Петък)
17.00 часа „НСА“ – „Лудогорец“
31.08.2024г. (Събота)
17.00 часа „Етър ВТ“ – „Енко“
01.09.2024г. (Неделя)
11.00 часа „Дунав“ – „Пълдин“
11.00 часа „Пирин“ – „ЛП Суперспорт“
17.00 часа „Спортика“ – „Севлиево лейдис“
17.00 часа „София лейдис 2021“ – „Локомотив“
II – ри кръг 07.09.2024г. (Събота)
11.00 часа „Пълдин“ – „Спортика“
16.30 часа „Лудогорец“ – „Дунав“
16.30 часа „ЛП Суперспорт“ – „НСА“ отл.
08.09.2024г. (Неделя)
16.30 часа „Севлиево лейдис“ – „Етър ВТ“
16.30 часа „София лейдис 2021“ – „Пирин“
16.30 часа „Локомотив“ – „Енко“
III – ти кръг 14.09.2024г. (Събота)
11.00 часа „НСА“ – „София лейдис 2021“
16.00 часа „Етър ВТ“ – „Пълдин“
15.09.2024г. (Неделя)
11.00 часа „Дунав“ – „ЛП Суперспорт“
16.00 часа „Пирин“ – „Локомотив“
16.00 часа „Спортика“ – „Лудогорец“
16.00 часа „Енко“ – „Севлиево лейдис“
IV – ти кръг 21.09.2024г. (Събота)“
11.00 часа „Пълдин“ – „Енко“
15.30 часа „Лудогорец“ – „Етър ВТ“
15.30 часа „Пирин“ – „НСА“
22.09.2024г. (Неделя)
15.30 часа „Локомотив“ – „Севлиево лейдис
15.30 часа „София лейдис 2021“ – „Дунав“
15.30 часа „ЛП Суперспорт“ – „Спортика“
V – ти кръг 28.09.2024г. (Събота)
12.00 часа „НСА“ – „Локомотив“
15.00 часа „Дунав“ – „Пирин“
15.00 часа „Етър ВТ“ – „ЛП Суперспорт“
29.09.2024г. (Неделя)
15.00 часа „Спортика“ – „София лейдис 2021“
15.00 часа „Енко“ – „Лудогорец“
15.00 часа „Севлиево лейдис“ – „Пълдин“
VI – ти кръг 05.10.2024г. (Събота)
14.30 часа „Лудогорец“ – „Севлиево лейдис“
14.30 часа „ЛП Суперспорт“ – „Енко“
14.30 часа „Пирин“ – „Спортика“
14.30 часа „НСА“ – „Дунав“
06.10.2024г. (Неделя)
14.30 часа „Локомотив“ – „Пълдин“
14.30 часа „София лейдис 2021“ – „Етър ВТ“
VII – ми кръг 12.10.2024г. (Събота)
14.00 часа „Етър ВТ“ – „Пирин“
14.00 часа „Енко“ – „София лейдис 2021“
14.00 часа „Пълдин“ – „Лудогорец“
13.10.2024г. (Неделя)
14.00 часа „Дунав“ – „Локомотив“
14.00 часа „Спортика“ – „НСА“
14.00 часа „Севлиево лейдис“ – „ЛП Суперспорт“
VIII – ми кръг 26.10.2024г. (Събота)
11.00 часа „Дунав“ – „Спортика“
13.30 часа „ЛП Суперспорт“ – „Пълдин“
13.30 часа „Пирин“ – „Енко“
27.10.2024г. (Неделя)
13.30 часа „Локомотив“ – „Лудогорец“
13.30 часа „НСА“ – „Етър ВТ“
13.30 часа „София лейдис 2021“ – „Севлиево лейдис“
IX – ти кръг 02.11.2024г. (Събота)
13.30 часа „Етър ВТ“ – „Дунав“
13.30 часа „Пълдин“ – „София лейдис 2021“
13.30 часа „Лудогорец“ – „ЛП Суперспорт“
03.11.2024г. (Неделя)
13.30 часа „Спортика“ – „Локомотив“
13.30 часа „Енко“ – „НСА“
13.30 часа „Севлиево лейдис“ – „Пирин“
X – ти кръг 09.11.2024г. (Събота)
13.00 часа „Пирин“ – „Пълдин“
14.00 часа „Дунав“ – „Енко“
10.11.2024г. (Неделя)
13.00 часа „Локомотив“ – „ЛП Суперспорт“
13.00 часа „Спортика“ – „Етър ВТ“
13.00 часа „НСА“ – „Севлиево лейдис“
13.00 часа „София лейдис 2021“ – „Лудогорец“
XI – ти кръг 16.11.2024г. (Събота)
13.00 часа „Етър ВТ“ – „Локомотив“
13.00 часа „Пълдин“ – „НСА“
13.00 часа „Лудогорец“ – „Пирин“
13.00 часа „ЛП Суперспорт“ – „София лейдис 2021“
17.11.2024г. (Неделя)
13.00 часа „Енко“ – „Спортика“
13.00 часа „Севлиево лейдис“ – „Дунав“
23.11.2024г. (Събота)
13.00 часа Отложени мачове
26.11 – 4.12.2024г. Квалификация за ЕП – девойки до19 г.