Програма на ЦСКА до 11-и кръг на ППЛ

Спортно-техническата комисия към БФС насрочи дните и часовете за следващите шампионатни мачове на ЦСКА, включително и за отложеното гостуване на Арда в Кърджали от 5-и кръг на Първа професионална лига.

8-и кръг

13.09 (събота), 20:15 ч.:

ЦСКА – Септември

Отложена среща от 5-и кръг

18.09 (четвъртък), 17:30 ч.:

Арда – ЦСКА

9-и кръг

22.09 (понеделник), 20:30 ч.:

Ботев (Вр) – ЦСКА

10-и кръг

27.09 (събота), 20:00 ч.:

Локомотив (Сф) – ЦСКА

11-и кръг

05.10 (неделя), 20:15 ч.:

ЦСКА – Лудогорец

