Програма на ЦСКА до 11-и кръг на ППЛ
Спортно-техническата комисия към БФС насрочи дните и часовете за следващите шампионатни мачове на ЦСКА, включително и за отложеното гостуване на Арда в Кърджали от 5-и кръг на Първа професионална лига.
8-и кръг
13.09 (събота), 20:15 ч.:
ЦСКА – Септември
Отложена среща от 5-и кръг
18.09 (четвъртък), 17:30 ч.:
Арда – ЦСКА
9-и кръг
22.09 (понеделник), 20:30 ч.:
Ботев (Вр) – ЦСКА
10-и кръг
27.09 (събота), 20:00 ч.:
Локомотив (Сф) – ЦСКА
11-и кръг
05.10 (неделя), 20:15 ч.:
ЦСКА – Лудогорец