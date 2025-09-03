сряда, септември 3, 2025
Спорт

Програма Mr Bit Втора лига – 8-11 кръг

Редактор

Спортно-техническата комисия на БФС утвърди програмата на Mr Bit Втора лига за 8-11 кръг, както следва

VIII КРЪГ

12 септември, петък, 15:30 часа
ФРАТРИЯ – ЯНТРА – Mr Bit TV

13 септември, събота, 17:00 часа
ЧЕРНОМОРЕЦ – ВИХРЕН
МАРЕК – ЛОКОМОТИВ ГОРНА ОРЯХОВИЦА
СЕВЛИЕВО – МИНЬОР

13 септември, събота, 18:00 часа
ЕТЪР – СПАРТАК ПЛЕВЕН

14 септември, неделя, 15:15 часа
ПИРИН – ДУНАВ – Диема спорт

14 септември, неделя, 18:00 часа
ХЕБЪР – ЦСКА II

15 септември, понеделник, 17:00 часа
ЛУДОГОРЕЦ II – БЕЛАСИЦА

IX КРЪГ

20 септември, събота, 15:30 часа
ДУНАВ – ЧЕРНОМОРЕЦ – Mr Bit TV

20 септември, събота, 17:00 часа
ЯНТРА – ЛУДОГОРЕЦ II
СПАРТАК ПЛЕВЕН – МАРЕК
ВИХРЕН – ХЕБЪР
БЕЛАСИЦА – ПИРИН

20 септември, събота, 18:00 часа
ЛОКОМОТИВ ГО – СПОРТИСТ

21 септември, неделя, 15:00 часа
МИНЬОР – ФРАТРИЯ – Диема спорт

23 септември, вторник, 17:00 часа
ЦСКА II – Етър

X КРЪГ

27 септември, събота, 15:30 часа
СЕВЛИЕВО – ЛОКОМОТИВ ГО – Mr Bit TV

27 септември, събота, 17:00 часа
ЧЕРНОМОРЕЦ – БЕЛАСИЦА
СПОРТИСТ – СПАРТАК ПЛЕВЕН
ЯНТРА – МИНЬОР

28 септември, неделя 17:00 часа
МАРЕК – ЦСКА II

28 септември, неделя, 18:00 часа
ЕТЪР – ВИХРЕН

29 септември, понеделник, 17:00 часа
ЛУДОГОРЕЦ II – ПИРИН

29 септември, понеделник, 17:30 часа
ХЕБЪР – ДУНАВ – Диема спорт

XI КРЪГ

3 октомври, петък, 16:00 часа
МИНЬОР ПЕРНИК – ЛУДОГОРЕЦ II
ЦСКА II – СПОРТИСТ

4 октомври, събота, 16:00 часа
БЕРАСИЦА – ХЕБЪР
ПИРИН – ЧЕРНОМОРЕЦ
СПАРТАК ПЛЕВЕН – СЕВЛИЕВО

4 октомври, събота, 18:00 часа
ДУНАВ – ЕТЪР

6 октомври, понеделник, 16:00 часа
ВИХРЕН – МАРЕК – Mr Bit TV

6 октомври, понеделник, 19:00 часа
ЛОКОМОТИВ ГО – ФРАТРИЯ – Диема спорт

