Програма Mr Bit Втора лига – 8-11 кръг
Спортно-техническата комисия на БФС утвърди програмата на Mr Bit Втора лига за 8-11 кръг, както следва
VIII КРЪГ
12 септември, петък, 15:30 часа
ФРАТРИЯ – ЯНТРА – Mr Bit TV
13 септември, събота, 17:00 часа
ЧЕРНОМОРЕЦ – ВИХРЕН
МАРЕК – ЛОКОМОТИВ ГОРНА ОРЯХОВИЦА
СЕВЛИЕВО – МИНЬОР
13 септември, събота, 18:00 часа
ЕТЪР – СПАРТАК ПЛЕВЕН
14 септември, неделя, 15:15 часа
ПИРИН – ДУНАВ – Диема спорт
14 септември, неделя, 18:00 часа
ХЕБЪР – ЦСКА II
15 септември, понеделник, 17:00 часа
ЛУДОГОРЕЦ II – БЕЛАСИЦА
IX КРЪГ
20 септември, събота, 15:30 часа
ДУНАВ – ЧЕРНОМОРЕЦ – Mr Bit TV
20 септември, събота, 17:00 часа
ЯНТРА – ЛУДОГОРЕЦ II
СПАРТАК ПЛЕВЕН – МАРЕК
ВИХРЕН – ХЕБЪР
БЕЛАСИЦА – ПИРИН
20 септември, събота, 18:00 часа
ЛОКОМОТИВ ГО – СПОРТИСТ
21 септември, неделя, 15:00 часа
МИНЬОР – ФРАТРИЯ – Диема спорт
23 септември, вторник, 17:00 часа
ЦСКА II – Етър
X КРЪГ
27 септември, събота, 15:30 часа
СЕВЛИЕВО – ЛОКОМОТИВ ГО – Mr Bit TV
27 септември, събота, 17:00 часа
ЧЕРНОМОРЕЦ – БЕЛАСИЦА
СПОРТИСТ – СПАРТАК ПЛЕВЕН
ЯНТРА – МИНЬОР
28 септември, неделя 17:00 часа
МАРЕК – ЦСКА II
28 септември, неделя, 18:00 часа
ЕТЪР – ВИХРЕН
29 септември, понеделник, 17:00 часа
ЛУДОГОРЕЦ II – ПИРИН
29 септември, понеделник, 17:30 часа
ХЕБЪР – ДУНАВ – Диема спорт
XI КРЪГ
3 октомври, петък, 16:00 часа
МИНЬОР ПЕРНИК – ЛУДОГОРЕЦ II
ЦСКА II – СПОРТИСТ
4 октомври, събота, 16:00 часа
БЕРАСИЦА – ХЕБЪР
ПИРИН – ЧЕРНОМОРЕЦ
СПАРТАК ПЛЕВЕН – СЕВЛИЕВО
4 октомври, събота, 18:00 часа
ДУНАВ – ЕТЪР
6 октомври, понеделник, 16:00 часа
ВИХРЕН – МАРЕК – Mr Bit TV
6 октомври, понеделник, 19:00 часа
ЛОКОМОТИВ ГО – ФРАТРИЯ – Диема спорт