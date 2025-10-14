Програма Mr Bit Втора лига – 13-15 кръг
Спортно техническата комисия на БФС утвърди програмата за мачовете от Mr Bit Втора лига за 13 до 15 кръг.
XIII КРЪГ
24 октомври (петък), 16:00 часа
ЦСКА София II – Фратрия
Спартак Плевен – Янтра Габрово
24 октомври (петък), 19:00 часа
Дунав Русе – Спортист Своге – Mr Bit Tv
25 октомври (събота), 16:00 часа
Локомотив ГО – Миньор Перник
Вихрен Сандански – Севлиево
Черноморец Бургас – Хебър
Беласица – Марек
26 октомври (неделя), 14:30 часа
Пирин – Етър – Диема спорт
XIV КРЪГ
31 октомври (петък), 17:30 часа
Фратрия – Вихрен Сандански – Диема спорт
01 ноември (неделя), 14:30 часа
Марек – Пирин – Mr Bit Tv
Спортист Своге – Беласица
Миньор Перник – Спартак Плевен
Севлиево – Дунав Русе
02 ноември (неделя), 16:00 часа
Етър – Черноморец
03 ноември (понеделник), 14:30 часа
Лудогорец II – Хебър
03 ноември (понеделник), 17:00 часа
Янтра – ЦСКА София II
XV КРЪГ
07 ноември (петък), 14:30 часа
ЦСКА София II – Миньор Перник
07 ноември (петък), 16:30 часа
Локомотив ГО – Лудогорец II
08 ноември (събота), 14:30 часа
Беласица – Севлиево
Пирин – Спортист Своге
Черноморец Бургас – Марек
Хебър – Етър
09 ноември (неделя), 14:30 часа
Вихрен Сандански – Янтра Габрово – Mr Bit Tv
10 ноември (понеделник), 17:30 часа
Дунав Русе – Фратрия – Диема спорт