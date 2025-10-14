вторник, октомври 14, 2025
Спорт

Програма Mr Bit Втора лига – 13-15 кръг

Спортно техническата комисия на БФС утвърди програмата за мачовете от Mr Bit Втора лига за 13 до 15 кръг.

XIII КРЪГ

24 октомври (петък), 16:00 часа
ЦСКА София II – Фратрия
Спартак Плевен – Янтра Габрово

24 октомври (петък), 19:00 часа
Дунав Русе – Спортист Своге – Mr Bit Tv

25 октомври (събота), 16:00 часа
Локомотив ГО – Миньор Перник
Вихрен Сандански – Севлиево
Черноморец Бургас – Хебър
Беласица – Марек

26 октомври (неделя), 14:30 часа
Пирин – Етър – Диема спорт

XIV КРЪГ

31 октомври (петък), 17:30 часа
Фратрия – Вихрен Сандански – Диема спорт

01 ноември (неделя), 14:30 часа
Марек – Пирин – Mr Bit Tv
Спортист Своге – Беласица
Миньор Перник – Спартак Плевен
Севлиево – Дунав Русе

02 ноември (неделя), 16:00 часа
Етър – Черноморец

03 ноември (понеделник), 14:30 часа
Лудогорец II – Хебър

03 ноември (понеделник), 17:00 часа
Янтра – ЦСКА София II

XV КРЪГ

07 ноември (петък), 14:30 часа
ЦСКА София II – Миньор Перник

07 ноември (петък), 16:30 часа
Локомотив ГО – Лудогорец II

08 ноември (събота), 14:30 часа
Беласица – Севлиево
Пирин – Спортист Своге
Черноморец Бургас – Марек
Хебър – Етър

09 ноември (неделя), 14:30 часа
Вихрен Сандански – Янтра Габрово – Mr Bit Tv

10 ноември (понеделник), 17:30 часа
Дунав Русе – Фратрия – Диема спорт

