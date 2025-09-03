Програма efbet Лига – 8-11 кръг
Спортно-техническата комисия на БФС утвърди програмата за мачовете от efbet Лига от 8 до 11 кръг, както следва:
VIII КРЪГ
12 септември, петък, 17:30 часа
БЕРОЕ – БОТЕВ ВРАЦА
12 септември, петък, 19:45 часа
БОТЕВ ПЛОВДИВ – МОНТАНА
13 септември, събота, 17:45 часа
СПАРТАК ВАРНА – АРДА
13 септември, събота, 20:15 часа
ЦСКА – СЕПТЕМВРИ
14 септември, неделя, 18:00 часа
ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ – ЛУДОГОРЕЦ
14 септември, неделя, 20:30 часа
ЛОКОМОТИВ СОФИЯ – ЛЕВСКИ
15 септември, понеделник, 18:00 часа
ЦСКА 1948 – СЛАВИЯ
15 септември, понеделник, 20:30 часа
ЧЕРНО МОРЕ – ДОБРУДЖА
V КРЪГ – ОТЛОЖЕНА СРЕЩА
18 септември, четвъртък, 17:30 часа
АРДА – ЦСКА
IX КРЪГ
19 септември, петък, 17:45 часа
МОНТАНА – СПАРТАК ВАРНА
19 септември, петък, 20:30 часа
ЛЕВСКИ – ЛУДОГОРЕЦ
20 септември, събота, 17:00 часа
ДОБРУДЖА – ЛОКОМОТИВ СОФИЯ
20 септември, събота, 19:30 часа
ЦСКА 1948 – ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ
21 септември, неделя, 17:45 часа
СЕПТЕМВРИ – БОТЕВ ПЛОВДИВ
21 септември, неделя, 20:15 часа
СЛАВИЯ – БЕРОЕ
22 септември, понеделник, 18:00 часа
АРДА – ЧЕРНО МОРЕ
22 септември, понеделник, 20:30
БОТЕВ ВРАЦА – ЦСКА
X КРЪГ
25 септември, четвъртък, 17:30 часа
БОТЕВ ПЛОВДИВ – ЦСКА 1948
26 септември, петък, 20:00 часа
ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ – ЛЕВСКИ
27 септември, събота, 17:30 часа
ЧЕРНО МОРЕ – СЕПТЕМВРИ
27 септември, събота, 20:00 часа
ЛОКОМОТИВ СОФИЯ – ЦСКА
28 септември, неделя, 15:00 часа
СПАРТАК ВАРНА – СЛАВИЯ
28 септември, неделя, 17:30 часа
АРДА – БОТЕВ ВРАЦА
28 септември, неделя, 20:00 часа
ЛУДОГОРЕЦ – МОНТАНА
29 септември, понеделник, 20:15 часа
БЕРОЕ – ДОБРУДЖА
VI КРЪГ – ОТЛОЖЕНА СРЕЩА
30 септември, вторник, 17:30 часа
БОТЕВ ПЛОВДИВ – ЛЕВСКИ
XI КРЪГ
3 октомври, петък, 17:30 часа
СЕПТЕМВРИ – ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ
3 октомври, събота, 19:45 часа
СЛАВИЯ – ЛОКОМОТИВ СОФИЯ
4 октомври, събота, 15:15 часа
ЦСКА 1948 – СПАРТАК ВАРНА
4 октомври, събота, 17:45 часа
МОНТАНА – ЧЕРНО МОРЕ
4 октомври, събота, 20:15 часа
ЛЕВСКИ – БЕРОЕ
5 октомври, неделя, 15:00 часа
ДОБРУДЖА – АРДА
5 октомври, неделя, 17:30 часа
БОТЕ ВРАЦА – БОТЕВ ПЛОВДИВ
5 октомври, неделя, 20:15 часа
ЦСКА – ЛУДОГОРЕЦ