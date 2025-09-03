сряда, септември 3, 2025
Спорт

Програма efbet Лига – 8-11 кръг

Редактор

Спортно-техническата комисия на БФС утвърди програмата за мачовете от efbet Лига от 8 до 11 кръг, както следва:

VIII КРЪГ

12 септември, петък, 17:30 часа
БЕРОЕ – БОТЕВ ВРАЦА

12 септември, петък, 19:45 часа
БОТЕВ ПЛОВДИВ – МОНТАНА

13 септември, събота, 17:45 часа
СПАРТАК ВАРНА – АРДА

13 септември, събота, 20:15 часа
ЦСКА – СЕПТЕМВРИ

14 септември, неделя, 18:00 часа
ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ – ЛУДОГОРЕЦ

14 септември, неделя, 20:30 часа
ЛОКОМОТИВ СОФИЯ – ЛЕВСКИ

15 септември, понеделник, 18:00 часа
ЦСКА 1948 – СЛАВИЯ

15 септември, понеделник, 20:30 часа
ЧЕРНО МОРЕ – ДОБРУДЖА

V КРЪГ – ОТЛОЖЕНА СРЕЩА

18 септември, четвъртък, 17:30 часа
АРДА – ЦСКА

IX КРЪГ

19 септември, петък, 17:45 часа
МОНТАНА – СПАРТАК ВАРНА

19 септември, петък, 20:30 часа
ЛЕВСКИ – ЛУДОГОРЕЦ

20 септември, събота, 17:00 часа
ДОБРУДЖА – ЛОКОМОТИВ СОФИЯ

20 септември, събота, 19:30 часа
ЦСКА 1948 – ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ

21 септември, неделя, 17:45 часа
СЕПТЕМВРИ – БОТЕВ ПЛОВДИВ

21 септември, неделя, 20:15 часа
СЛАВИЯ – БЕРОЕ

22 септември, понеделник, 18:00 часа
АРДА – ЧЕРНО МОРЕ

22 септември, понеделник, 20:30
БОТЕВ ВРАЦА – ЦСКА

X КРЪГ

25 септември, четвъртък, 17:30 часа
БОТЕВ ПЛОВДИВ – ЦСКА 1948

26 септември, петък, 20:00 часа
ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ – ЛЕВСКИ

27 септември, събота, 17:30 часа
ЧЕРНО МОРЕ – СЕПТЕМВРИ

27 септември, събота, 20:00 часа
ЛОКОМОТИВ СОФИЯ – ЦСКА

28 септември, неделя, 15:00 часа
СПАРТАК ВАРНА – СЛАВИЯ

28 септември, неделя, 17:30 часа
АРДА – БОТЕВ ВРАЦА

28 септември, неделя, 20:00 часа
ЛУДОГОРЕЦ – МОНТАНА

29 септември, понеделник, 20:15 часа
БЕРОЕ – ДОБРУДЖА

VI КРЪГ – ОТЛОЖЕНА СРЕЩА

30 септември, вторник, 17:30 часа
БОТЕВ ПЛОВДИВ – ЛЕВСКИ

XI КРЪГ

3 октомври, петък, 17:30 часа
СЕПТЕМВРИ – ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ

3 октомври, събота, 19:45 часа
СЛАВИЯ – ЛОКОМОТИВ СОФИЯ

4 октомври, събота, 15:15 часа
ЦСКА 1948 – СПАРТАК ВАРНА

4 октомври, събота, 17:45 часа
МОНТАНА – ЧЕРНО МОРЕ

4 октомври, събота, 20:15 часа
ЛЕВСКИ – БЕРОЕ

5 октомври, неделя, 15:00 часа
ДОБРУДЖА – АРДА

5 октомври, неделя, 17:30 часа
БОТЕ ВРАЦА – БОТЕВ ПЛОВДИВ

5 октомври, неделя, 20:15 часа
ЦСКА – ЛУДОГОРЕЦ

