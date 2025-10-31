събота, ноември 1, 2025
Спорт

Програма efbet Лига – 16-19 кръг

Спортно-техническата комисия към БФС обяви програмата за efbet Лига от 16 до 19 кръг, както следва:

XVI КРЪГ

21 ноември (петък), 17:45 часа
БЕРОЕ – СПАРТАК ВАРНА

22 ноември (събота), 12:00 часа
АРДА – ЦСКА 1948

22 ноември (събота), 14:30 часа
ЧЕРНО МОРЕ – ЛОКОМОТИВ СОФИЯ

22 ноември (събота), 17:00 часа
ЦСКА – БОТЕВ ПЛОВДИВ

23 ноември (неделя), 12:00 часа
ДОБРУДЖА – ЛОКОМОТИВ ПОЛВДИВ

23 ноември (неделя), 14:30 часа
СЕПТЕМВРИ – ЛУДОГОРЕЦ

23 ноември (неделя), 17:00 часа
МОНТАНА – ЛЕВСКИ

24 ноември (понеделник), 17:30 часа
БОТЕВ ВРАЦА – СЛАВИЯ

XVII КРЪГ

28 ноември (петък), 15:00 часа
ЛОКОМОТИВ СОФИЯ – АРДА

28 ноември (петък), 17:30 часа
ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ – МОНТАНА

29 ноември (събота), 12:30 часа
ЦСКА 1948 – БЕРОЕ

29 ноември (събота), 15:00 часа
БОТЕВ ПЛОВДИВ – ЧЕРНО МОРЕ

29 ноември (събота), 17:30 часа
СПАРТАК ВАРНА – ЦСКА

30 ноември (неделя), 12:30 часа
СЛАВИЯ – ДОБРУДЖА

30 ноември (неделя), 15:00 часа
ЛУДОГОРЕЦ – БОТЕВ ВРАЦА

30 ноември (неделя), 17:30 часа
ЛЕВСКИ – СЕПТЕМВРИ СОФИЯ

XVIII КРЪГ

2 декември (вторник), 15:30 часа
МОНТАНА – ЛОКОМОТИВ СОФИЯ

2 декември (вторник), 18:00 часа
АРДА – БОТЕВ ПЛОВДИВ

3 декември (сряда), 13:00 часа
СЕПТЕМВРИ СОФИЯ – ЦСКА 1948

3 декември (сряда), 15:30 часа
БЕРОЕ – ЧЕРНО МОРЕ

3 декември (сряда), 18:00 часа
ЦСКА – ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ

4 декември (четвъртък), 13:00 часа
ДОБРУДЖА – ЛУДОГОРЕЦ

4 декември (четвъртък), 15:30 часа
БОТЕВ ВРАЦА – СПАРТАК ВАРНА

4 декември (четвъртък), 18:00 часа
СЛАВИЯ – ЛЕВСКИ

XIX КРЪГ

6 декември (събота), 12:30 часа
ЛОКОМОТИВ СОФИЯ – БОТЕВ ПЛОВДИВ

6 декември (събота), 15:00 часа
ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ – АРДА

6 декември (събота), 17:30 часа
ЧЕРНО МОРЕ – ЦСКА

7 декември (неделя), 12:00 часа
БЕРОЕ – СЕПТЕМВРИ СОФИЯ

7 декември (неделя), 14:30 часа
БОТЕВ ВРАЦА – МОНТАНА

7 декември (неделя), 17:00 часа
СПАРТАК ВАРНА – ЛЕВСКИ

8 декември (понеделник), 15:00 часа
ЦСКА 1948 – ДОБРУДЖА

8 декември (понеделник), 17:30 часа
ЛУДОГОРЕЦ – СЛАВИЯ

VI КРЪГ – отложена среща

19 декември (петък), 17:30 часа
БЕРОЕ СТАРА ЗАГОРА – ЛУДОГОРЕЦ РАЗГРАД

