Програма efbet Лига – 16-19 кръг
Спортно-техническата комисия към БФС обяви програмата за efbet Лига от 16 до 19 кръг, както следва:
XVI КРЪГ
21 ноември (петък), 17:45 часа
БЕРОЕ – СПАРТАК ВАРНА
22 ноември (събота), 12:00 часа
АРДА – ЦСКА 1948
22 ноември (събота), 14:30 часа
ЧЕРНО МОРЕ – ЛОКОМОТИВ СОФИЯ
22 ноември (събота), 17:00 часа
ЦСКА – БОТЕВ ПЛОВДИВ
23 ноември (неделя), 12:00 часа
ДОБРУДЖА – ЛОКОМОТИВ ПОЛВДИВ
23 ноември (неделя), 14:30 часа
СЕПТЕМВРИ – ЛУДОГОРЕЦ
23 ноември (неделя), 17:00 часа
МОНТАНА – ЛЕВСКИ
24 ноември (понеделник), 17:30 часа
БОТЕВ ВРАЦА – СЛАВИЯ
XVII КРЪГ
28 ноември (петък), 15:00 часа
ЛОКОМОТИВ СОФИЯ – АРДА
28 ноември (петък), 17:30 часа
ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ – МОНТАНА
29 ноември (събота), 12:30 часа
ЦСКА 1948 – БЕРОЕ
29 ноември (събота), 15:00 часа
БОТЕВ ПЛОВДИВ – ЧЕРНО МОРЕ
29 ноември (събота), 17:30 часа
СПАРТАК ВАРНА – ЦСКА
30 ноември (неделя), 12:30 часа
СЛАВИЯ – ДОБРУДЖА
30 ноември (неделя), 15:00 часа
ЛУДОГОРЕЦ – БОТЕВ ВРАЦА
30 ноември (неделя), 17:30 часа
ЛЕВСКИ – СЕПТЕМВРИ СОФИЯ
XVIII КРЪГ
2 декември (вторник), 15:30 часа
МОНТАНА – ЛОКОМОТИВ СОФИЯ
2 декември (вторник), 18:00 часа
АРДА – БОТЕВ ПЛОВДИВ
3 декември (сряда), 13:00 часа
СЕПТЕМВРИ СОФИЯ – ЦСКА 1948
3 декември (сряда), 15:30 часа
БЕРОЕ – ЧЕРНО МОРЕ
3 декември (сряда), 18:00 часа
ЦСКА – ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ
4 декември (четвъртък), 13:00 часа
ДОБРУДЖА – ЛУДОГОРЕЦ
4 декември (четвъртък), 15:30 часа
БОТЕВ ВРАЦА – СПАРТАК ВАРНА
4 декември (четвъртък), 18:00 часа
СЛАВИЯ – ЛЕВСКИ
XIX КРЪГ
6 декември (събота), 12:30 часа
ЛОКОМОТИВ СОФИЯ – БОТЕВ ПЛОВДИВ
6 декември (събота), 15:00 часа
ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ – АРДА
6 декември (събота), 17:30 часа
ЧЕРНО МОРЕ – ЦСКА
7 декември (неделя), 12:00 часа
БЕРОЕ – СЕПТЕМВРИ СОФИЯ
7 декември (неделя), 14:30 часа
БОТЕВ ВРАЦА – МОНТАНА
7 декември (неделя), 17:00 часа
СПАРТАК ВАРНА – ЛЕВСКИ
8 декември (понеделник), 15:00 часа
ЦСКА 1948 – ДОБРУДЖА
8 декември (понеделник), 17:30 часа
ЛУДОГОРЕЦ – СЛАВИЯ
VI КРЪГ – отложена среща
19 декември (петък), 17:30 часа
БЕРОЕ СТАРА ЗАГОРА – ЛУДОГОРЕЦ РАЗГРАД