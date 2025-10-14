вторник, октомври 14, 2025
Спорт

Програма efbet Лига – 13-15 кръг

Редактор

Спортно-техническата комисия на БФС утвърди програмата за мачовете от 13 до 15 кръг на efbet Лига

XIII КРЪГ

24 октомври (петък), 15:00 часа
Монтана – Арда Кърджали

24 октомври (петък), 17:30 часа
Спартак Варна – Ботев Пловдив

24 октомври (петък), 20:00 часа
Локомотив София – Локомотив Пловдив

25 октомври (събота), 13:00 часа
Ботев Враца – Септември София

25 октомври (събота), 15:30 часа
Славия – Черно море

25 октомври (събота), 18:00 часа
Левски – Добруджа

26 октомври (неделя), 17:15 часа
ЦСКА – Берое

27 октомври (понеделник), 17:30 часа
ЦСКА 1948 – Лудогорец

XIV КРЪГ

01 ноември (събота), 12:00 часа
Добруджа – Спартак Варна

01 ноември (събота), 14:45 часа
Локомотив Пловдив – Ботев Пловдив

01 ноември (събота), 17:30 часа
Септември – Славия

02 ноември (неделя), 12:45 часа
ЦСКА – Монтана

02 ноември (неделя), 15:15 часа
Арда – Левски

02 ноември (неделя), 17:45 часа
Черно море – Лудогорец

03 ноември (понеделник), 16:00
Берое – Локомотив София

03 ноември (понеделник), 18:15 часа
Ботев Враца – ЦСКА 1948

XV КРЪГ

07 ноември (петък), 15:00 часа
Спартак Варна – Септември

07 ноември (петък), 17:30 часа
Ботев Пловдив – Добруджа

08 ноември (събота), 12:00 часа
Локомотив София – Ботев Враца

08 ноември (събота), 15:00 часа
Левски – ЦСКА

08 ноември (събота), 18:00 часа
Локомотив Пловдив – Берое

09 ноември (неделя), 12:30 часа
Славия – Монтана

09 ноември (неделя), 15:00 часа
ЦСКА 1948 – Черно море

09 ноември (неделя), 17:30 часа
Лудогорец – Арда

