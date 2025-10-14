Програма efbet Лига – 13-15 кръг
Спортно-техническата комисия на БФС утвърди програмата за мачовете от 13 до 15 кръг на efbet Лига
XIII КРЪГ
24 октомври (петък), 15:00 часа
Монтана – Арда Кърджали
24 октомври (петък), 17:30 часа
Спартак Варна – Ботев Пловдив
24 октомври (петък), 20:00 часа
Локомотив София – Локомотив Пловдив
25 октомври (събота), 13:00 часа
Ботев Враца – Септември София
25 октомври (събота), 15:30 часа
Славия – Черно море
25 октомври (събота), 18:00 часа
Левски – Добруджа
26 октомври (неделя), 17:15 часа
ЦСКА – Берое
27 октомври (понеделник), 17:30 часа
ЦСКА 1948 – Лудогорец
XIV КРЪГ
01 ноември (събота), 12:00 часа
Добруджа – Спартак Варна
01 ноември (събота), 14:45 часа
Локомотив Пловдив – Ботев Пловдив
01 ноември (събота), 17:30 часа
Септември – Славия
02 ноември (неделя), 12:45 часа
ЦСКА – Монтана
02 ноември (неделя), 15:15 часа
Арда – Левски
02 ноември (неделя), 17:45 часа
Черно море – Лудогорец
03 ноември (понеделник), 16:00
Берое – Локомотив София
03 ноември (понеделник), 18:15 часа
Ботев Враца – ЦСКА 1948
XV КРЪГ
07 ноември (петък), 15:00 часа
Спартак Варна – Септември
07 ноември (петък), 17:30 часа
Ботев Пловдив – Добруджа
08 ноември (събота), 12:00 часа
Локомотив София – Ботев Враца
08 ноември (събота), 15:00 часа
Левски – ЦСКА
08 ноември (събота), 18:00 часа
Локомотив Пловдив – Берое
09 ноември (неделя), 12:30 часа
Славия – Монтана
09 ноември (неделя), 15:00 часа
ЦСКА 1948 – Черно море
09 ноември (неделя), 17:30 часа
Лудогорец – Арда