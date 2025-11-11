Проектът „С волейбол на училище“ – празник на волейбола, съсредоточен в училището

Поредна стъпка – Димитровград

В рамките на усилията на Българска федерация по волейбол (БФВ) за популяризиране на волейбола сред младите ученици, в гр. Димитровград се проведе ново събитие от проекта „С волейбол на училище“, домакин на което бе ОУ „Пенчо Славейков“ – Димитровград.

Цел и формат на инициативата

Проектът „С волейбол на училище“ се осъществява от БФВ в партньорство с Европейска конфедерация по волейбол (CEV). Целта е да се внесе спортният ентусиазъм в училищната среда, като чрез практически занимания, взаимодействие с треньори и оборудване се провокира интересът на децата към волейбола и отборните спортове. В предишни издания инициативата е посетила десетки училища.

Събитието в Димитровград

На 28 април 2025 г. бе обявено, че Димитровград (заедно с Харманли) става част от проекта. В рамките на събитието в ОУ „Пенчо Славейков“ присъстваха:

• кметът на града – Иво Димов. • заместник-директорът на училището – Никола Вълчанов, • админист¬ративният директор на БФВ – Станислав Николов, • отговорникът за националните отбори на БФВ – Николай Иванов,

Кметът подчерта значимия обществен интерес към волейбола и отбеляза, че след впечатляващото представяне на националния отбор по волейбол в рамките на световното първенство, в града е налице наистина еуфория – общината е организирала излъчвания на мачове на централния площад, за да сподели успеха с всички жители.

Училището е финансирало изграждането на различни спортни площадки чрез проекти към общината, за да създаде условия децата да спортуват активно.

В своето обръщение към учениците, Николай Иванов подчерта, че спортът не е само средство за физическо развитие, а и за изграждане на характер, дисциплина и социални умения – качества, които подпомагат цялостното развитие на личността.

Станислав Николов благодари на училището, на местния волейболен клуб „Славейков“ и особено на децата за ентусиазма им по време на събитието, като ги насърчи да продължат да се занимават с волейбол и да бъдат отлични ученици.

История на училището

ОУ „Пенчо Славейков“ в Димитровград е училище с дълга и богата история, която може да бъде описана така: корените му тръгват от началото на XX век, когато в учебното заведение постепенно се разрастват прогимназиални отделения и се търси нова сграда, за да отговори на образователните нужди на региона. През 1928-1929 г. е построена новата сграда, финансирана от фонд „Депозе“, след разрушения от земетресението в 1928 г. Учебните занимания се провеждат непрекъснато, а училището се утвърждава като образователен център за региона.

Значение и бъдещи перспективи

Проектът „С волейбол на училище“ дава на децата не само възможност да се запознаят с волейбола, но и стимулира тяхната активност, работа в екип и стремеж към спортни и учебни постижения. С домакинството на ОУ „Пенчо Славейков“ Димитровград става още един град, който активно подкрепя развитието на спорта сред младите.

Очакваме с нетърпение следващите етапи на проекта – нови училища, нови партньори, още повече деца и бъдеще за волейбола.

