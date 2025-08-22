Продажба на ваучери за реванша с „АЗ Алкмаар“

петък, август 22, 2025
Левскари,

От днес в продажба са ваучерите за реванша от плейофа на UEFA Conference League 2025/26 – „АЗ Алкмаар“ – „Левски“.  Двубоят е в четвъртък, 28 август от 19:30 часа местно време на „AZ Stadion“ в Алкмаар.

Те се продават до 19:14 часа на 27 август, сряда или до изчерпване на количествата на касата пред Сектор А на стадион „Георги Аспарухов“, в мрежата на Eventim и онлайн ТУК!

За удобство на привържениците ни ваучерите ще бъдат разпределени за продажба онлайн и на касата на сектор А на стадион „Георги Аспарухов“.

Първоначално за привържениците на „Левски“ бяха предназначени 950 пропуска, но след активни преговори от страна на ръководството на клуба, „сините“ ще разполагат с 1150 места на „AZ Stadion“.

Цената на всеки ваучер е 17.50 евро или 34.22 лева.

Срещу предоставяне на закупения ваучер в специално обособената meeting-point зона в близост до „AZ Stadion“ в Алкмаар, всеки привърженик ще получи билет за срещата. По изискване на организаторите на мача привърженици без ваучер няма да бъдат допускани в близост до стадиона в Алкмаар.

