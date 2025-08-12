Продажба на билети за АРДА и Кауно Жалгирис

Фенове на АРДА, бихме искали да Ви съобщим, че от днес 12 август ще

бъдат пуснати в продажба билети за предстоящата среща реванш от третия

квалификационен кръг на Лига на конференциите между АРДА и Кауно

Жалгирис. Касите на АРЕНА АРДА ще бъдат със следното работно време.

ВТОРНИК (12.08) от 12:00 до 17:00

СРЯДА (13.08) от 12:00 до 17.00

ЧЕТВЪРТЪК (14.08) от 10:00 до края на първото полувреме

ЦЕНИ НА БИЛЕТИ:

СЕКТОР „А“ ЛОЖИ – 25лв

СЕКТОР „А“, „Б“, „В“ – 15лв

