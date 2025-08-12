Продажба на билети за АРДА и Кауно Жалгирис
Фенове на АРДА, бихме искали да Ви съобщим, че от днес 12 август ще
бъдат пуснати в продажба билети за предстоящата среща реванш от третия
квалификационен кръг на Лига на конференциите между АРДА и Кауно
Жалгирис. Касите на АРЕНА АРДА ще бъдат със следното работно време.
ВТОРНИК (12.08) от 12:00 до 17:00
СРЯДА (13.08) от 12:00 до 17.00
ЧЕТВЪРТЪК (14.08) от 10:00 до края на първото полувреме
ЦЕНИ НА БИЛЕТИ:
СЕКТОР „А“ ЛОЖИ – 25лв
СЕКТОР „А“, „Б“, „В“ – 15лв