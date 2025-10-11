Приключи първият ден от „Турнира на талантите 2025“ в Кранево

Много настроение, волейбол и поглед към бъдещето

Турнир на талантите 2025 / Снимка: БФВ

На 10 октомври в спортен комплекс AquaLife – Кранево започна „Турнирът на талантите 2025“, организиран от Българската федерация по волейбол.

Състезанието е част от дългосрочната стратегия на БФВ за развитие на млади волейболисти. Основните цели на турнира са наблюдение и оценка на състезатели от различни региони, изграждане на база за бъдещи национални състави и стимулиране на състезателната среда между подрастващите.

Турнир на талантите 2025 / Снимка: БФВ

Шестте региона – Витоша, Странджа, Добруджа, Хемус, Струма и Тракия – са представени с отбори и при момчетата, и при момичетата. Съставите се ръководят от треньори от съответните региони.

На място присъстват административният директор на БФВ Станислав Николов и координаторът на националните отбори Николай Иванов.

Турнир на талантите 2025 / Снимка: БФВ

Резултати от първия ден:

• Момчета под 14г:

Регион Добруджа – Регион Тракия: 2:0 Регион Хемус – Регион Витоша: 2:0 Регион Странджа – Регион Добруджа: 1:2 Регион Витоша – Регион Струма: 0:2

Турнир на талантите 2025 / Снимка: БФВ

Момичета под 14г:

Регион Тракия – Регион Странджа: 2:0 Регион Добруджа – Регион Струма: 2:0 Регион Странджа – Регион Хемус: 2:1 Регион Витоша – Регион Добруджа: 2:0

Турнир на талантите 2025 / Снимка: БФВ

Утре сутрин битките между регионите се подновяват. Момчетата и момичетата ги очаква изненада – бившият капитан на националния отбор Виктор Йосифов ще бъде наш специален гост!

Българска федерация по волейбол изказва своята благодарност към партньорите подкрепящи развитието на Детско-юношеския волейбол и реализирането програми и инициативи за повишаване квалификацията на треньорите в България – Лидл България, Гаритидж парк, фондация „За пример“, Планет Експрес, Хюндай България и Бачково.

