Президентът на Португалската федерация с писмо в подкрепа на Тодор Неделев

Президентът на Португалската футболна федерация Фернандо Гомеш изпрати официално писмо до колегата си Борислав Михайлов, в което изразява съчувствието и солидарността си към Тодор Неделев и всички останали членове на българския национален отбор, претърпели ужасяващия пътен инцидент в Тбилиси на 10 юни.

Ето и пълния текст на писмото:

„Уважаеми г-н президент, моля да приемете пълната ми солидарност с делегацията на БФС и с футболния ви отбор след сериозния пътен инцидент на пристигане в Тбилиси. С настоящето писмо изпращам най-добри пожелания и се надявам на бързо възстановяване на вашия футболист. Имате най-искрените ни симпатии. Надявам се скоро всички да бъдете добре и ви пожелавам безпроблемен престой в Грузия. С уважение, Фернандо Гомеш.“

Редица други федерации също изразиха солидарността си към българския национален отбор през социалните мрежи, в т.ч. съперниците на България в Лигата на нациите от Северна Македония и Гибралтар.

Подкрепа към Тодор Неделев изразиха огромен брой от българските клубове, футболисти и треньори, както и от бившия му клуб в Германия Майнц 05.

Към настоящия момент Неделев е в съзнание и е контактен. Възстановяването му върви по план.