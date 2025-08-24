Президентът на БФС присъства на първа копка за изграждане на осветлението на стадион „Дружба“ в Добрич

С водосвет, отслужен от Архиерейския наместник на Добричката духовна околия отец Георги Дочев, бе направена символична първа копка за изпълнение на проект за изграждане на осветлението на стадион „Дружба“ в Добрич.

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов и лидерът на ПП ГЕРБ Бойко Борисов присъстваха на събитието заедно с кмета на Добрич Йордан Йорданов, народния представител от ПП ГЕРБ Деница Сачева, временно изпълняващия длъжността областен управител на Добрич Живко Желязков, председателя на Общинския съвет Красимир Николов, както и общински съветници и представители на БФС.

„За мен е чест да съм тук и да направим тази първа копка за осветлението на стадиона, за да може отборът да се завърне в града, където са неговите фенове и има най-голяма подкрепа“, коментира президентът на БФС Георги Иванов.

„Когато един град с толкова усилия е влязъл в Първа лига, хората заслужават да играят на собствения си стадион“, заяви лидерът на ПП ГЕРБ Бойко Борисов и подчерта, че за спортна инфраструктура са отпуснати немалко средства с подкрепата на партиите в управлението.

Йордан Йорданов уточни, че 2,2 млн. лева е отпуснало правителството, и посочи, че монтирането на осветлението и нужните дейности трябва да бъдат приключени до три месеца, но той очаква сроковете за изпълнение да бъдат съкратени.

Днес в 17:45 ч. Добруджа излиза срещу Ботев Враца в първи мач на стадион „Дружба“ в елита от 22 години насам.

