Пресконференция на Хулио Веласкес!

Старши треньорът на „Левски“ Хулио Веласкес ще даде пресконференция преди двубоя от 9-ия кръг на Първа лига срещу „Лудогорец“.

Брифингът ще се проведе в 16:00 часа в четвъртък, 18 септември в залата за пресконференции в Сектор „В“ на стадион „Георги Аспарухов“.

Тренировката в четвъртък, 18 септември стартира в 11:00 часа и ще се проведе на стадион „Георги Аспарухов“. Заниманието ще бъде открито за представители на медиите в първите 15 минути.

Двубоят с „Лудогорец“ е в петък, 19 септември от 20:30 часа на стадион „Георги Аспарухов“.

