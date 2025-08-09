Пресконференция на Хулио Веласкес

Старши треньорът на „Левски“ Хулио Веласкес ще даде пресконференция преди двубоя от 4-ия кръг на Първа лига срещу „Спартак“ (Варна).

Брифингът ще се проведе в 16:00 часа в събота, 9 август в залата за пресконференции в Сектор „В“ на стадион „Георги Аспарухов“.

Тренировката в събота, 9 август стартира в 19:00 часа и ще се проведе на стадион „Георги Аспарухов“. Заниманието ще бъде закрито за привърженици и представители на медиите.

Двубоят със „Спартак“ (Варна) е в неделя, 10 август от 19:00 часа на стадион „Георги Аспарухов“.

Facebook

Twitter



Shares