Премиера на книгата “Жужо, Чаво, гол, гол, гол! Тоталният футбол на Славия (1971-1981)”

Книгата връща футболната лента близо половин век назад, представяйки Бялата лавина – незабравимия отбор на Славия от 70-те години на ХХ век. В премиерата ще участват авторът Николай Кръстев, както и футболистите Андрей Желязков, Чавдар Цветков, Трендафил Терзийски (треньор), Иван Чакъров, Милчо Евтимов, Петър Миладинов, Ботьо Малинов, Илия Величков, Георги Минчев, Илиян Алдев-Джери, Любен Тасев, Костас Исакидис, Георги Дерменджиев, вероятно Божидар Григоров и Ваньо Костов.

Събитието ще се състои на 24 ноември от 18:00 часа в Дома на културата “Красно село” на булевард “Цар Борис III” номер 41.

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