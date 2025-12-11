Последният кръг за годината в БФПЛ Фентъзи все още не е в историята.

Остава ни един последен мач на 19.12 между отборите на Берое и Лудогорец в Стара Загора. Това не ни пречи да направим анализ на почти изминалия кръг, разбира се, ще обобщим и какво да очакваме за пролетния полусезон и ще направим точно преди Коледа един финален материал за 2025 година и да благодарим на всички фентъзи мениджъри и фенове на играта за подкрепата и времето прекарано заедно през годината.

Започваме по традиция с краткия обзор на кръга и тръгваме с първия съботен двубой, в който станахме на свидетели на голово шоу на стадион „Локомотив“ в София.

Локомотив София – Ботев Пловдив 3:2 (събота, 12:30 часа).

Домакините спечелиха 5 от последните си 7 мача във всички турнири. Ето и кои играчи изпъкнаха с точки от мача:

1) Франклин Маскоте (нападател, 13 т., бразилецът вече е втори по резултатност за „канарчетата“ с 4 попадения)

2) Божидар Кацаров (полузащитник, 8 т.)

3) Меси Биатумусока (защитник, 7 т.)

4) Мартин Величков (вратар, 5 т., MVP)

5) Кауе Карузо (нападател, 5 т.)

6) Красимир Станоев, Спас Делев, Армстронг Око-Флекс (полузащитници, 5 т.)

7) Красимир Милошев (полузащитник, 4 т.)

8) Константинос Балоянис (защитник, 4 т.)

Маскоте набра сериозна скорост точно преди паузата, а обичайните заподозрени Око-Флекс и Делев отново доставиха точки за мениджърите си.

В следващия мач играха Локомотив Пловдив и Арда, завършили 0:2 (събота, 15:00 часа). Локомотив Пловдив е в серия от 4 мача без победа (2 загуби и 2 равенства), докато Арда спечели 3 от последните си 5 срещи, като записа и 2 равенства. Тимът е в серия от 4 мача без допуснат гол. Ето и отличилите се играчи от Арда:

1) Феликс Ебоа (защитник, 15 т., MVP)

2) Анатолий Господинов (вратар, 8 т., той е взел участие във всички мачове до момента и записа 4-та поредна „суха“ мрежа)

3) Светослав Ковачев (полузащитник, 8т.)

4) Патрик Луан (нападател, 5 т.)

5) Джелал Хюсеинов, Вячеслав Велев (защитницици, 7 т.)

6) Бирсент Карагарен (полузащитник, 4 т.)

Арда определено е отбора във форма и си струва да се следи селекцията на тима преди втория полусезон, особено ако сте запазили своя Уайлдкард жокер.

Последната съботна битка противопостави Черно море и отборът във форма ЦСКА, завършил с победа на домакините с 2:0 (събота, 17:30 часа), а ЦСКА допусна първа загуба след 8 поредни победи във всички турнири. „Червените“ допускат 2 гола в един мач едва за втори път през сезона до момента. Кои играчи взеха точките от мача:

1) Георги Лазаров (нападател, 12 т., той е голмайстор на варненци със 7 попадения и е взел участие във всички мачове на отбора)

2) Влатко Дробаров (защитник 8 т., MVP)

3) Кристиан Томов (вратар, 8 т.)

4) Васил Панайотов (полузащитник, 6 т.)

5) Живко Атанасов, Жоао Бандаро (защитници, 6 т.)

6) Уеслен Жуниор (нападател, 5 т.)

Традиционно силен у дома, Черно Море завърши полусезона подобаващо, докато ЦСКА ще бъдат доволни от последните 10 мача, които изиграха. Двата отбора ще бъдат зорко следени от всички мениджъри и за тях е важно кои играчи ще бъдат на линия за пролетния полусезон и ще бъдат замесени в точките.

Отиваме към неделя и мача Берое – Септември 0:0 (неделя, 14:30 часа). Берое няма победа в последните си 10 срещи, а Септември прекъсна серията си от 3 поредни загуби и записа първа „суха“ мрежа от 5 кръга насам. Въпреки скучното 0:0 според софаскор играч на мача е футболистът на Берое Алберто Салидо-Мустака, който е нападател. Ето и кои играчи взеха точките от мача:

1) Валентино Куинтеро, Янко Георгиев (вратари, 10 т.)

2) Алберто Салидо (нападател, 4 т., MVP)

3) Хуан Саломони, Факундо Костантини, Тижан Сона, Аугусто Дабо, Робин Шутен, Мартин Христов, Валантайн Озорнвафор (защитници, 7 т.)

4) Матео Стаматов (защитник, 5 т.)

Напомяме, че Салидо и отборът му има тоще един мач за първенството с Лудогорец преди края на годината.

Двубоят на лидера Левски премина очаквано в гостуването във Варна. Спартак Варна загуби от “сините” с 1:3 (неделя, 17:00 часа)

Спартак Варна допусна 5 загуби в последните си 6 мача. За Левски се отличиха играчите във форма напоследък Евертон Бала и Майкон, вижте и пълния списък на играчите:

1) Евертон Бала (полузащитник, 16 т., MVP, той е най-резултатният играч на „сините“ с 9 гола)

2) Майкон (защитник, 9 т.)

3) Георг Стояновски (нападател, 9 т.)

4) Радослав Кирилов (полузащитник, 7 т.)

5) Алдаир (защитник, 5 т.)

6) Георги Костадинов (полузащитник, 5 т.)

7) Даниел Халачев (нападател, 4 т.)

Изглежда Левски ще излезе на минимум 7 точки преднина от Лудогорец и ЦСКА 1948, в зависимост от мача срещу Берое на “орлите”. Абсолютно всички ще следят какво се случва в Левски през паузата, защото играчите на “сините” ще бъдат отново сред най-притежаваните в играта при подобно стечение на обстоятелствата, както през първия полусезон.

Вторият в класирането обаче направи неочаквана издънка. ЦСКА 1948 – Добруджа 0:0 (понеделник, 15:00 часа), а Добруджа записа едва втора „суха“ мрежа през сезона до момента. Ето отличилите се играчи в този нулев двубой:

1) Димитър Шейтанов (вратар, MVP – 10 т.)

2) Галин Григоров (вратар, 8 т.)

3) Диего Медина, Андре Хофман, Огнйен Гашевич, Венцислав Керчев, Матеус Леони, Томаш Силва (защитници, 7 т.)

След този пропуснат шанс домакините ще бъдат разочаровани, но никой не да им отнеме силния полусезон, а в играта Мамаду Диало, Борислав Цонев, Георги Русев, Браян Собреро и Огньен Гашевич направиха солидни точки за притежателите си.

В предпоследния засега двубой, също имаше издънка – Лудогорец – Славия 1:1 (понеделник, 17:30 часа).

Славия остава непобеден в 9 поредни мача във всички турнири с 6 победи и 3 равенства. В този двубой най-избираният за троен капитан в кръга – Ивайло Чочев не разочарова и достави 30т., на селектиралите го. Вижте и останалите играчи:

1) Ивайло Чочев (полузащитник, 10 т., той продължава да е играчът с най-много точки в БПФЛ Фентъзи – 127!)

2) Исак Соле (полузащитник, 9 т., французинът записа 3 гола и 1 асистенция в последните 4 мача на „белите“)

3) Кристиян Балов (полузащитник, 7 т.)

4) Леви Нтумба (вратар, 6 т.)

5) Петър Станич (полузащитник, 6 т., сърбинът се отчете с 3 асистенции в последните си 3 участия)

6) Кайо Видал (полузащитник, 4 т.)

В последният засега двубой отново видяхме 0:0 в домакинството на Ботев Враца срещу Монтана. Няма да говорим за този двубой, просто ще публикуваме топ играчите от мача:

1) Любомир Василев – 7 т.

2) Васил Симеонов – 6 т.

3) Иван Горанов, Милен Стоев, Божидар Чорбаджийски, Ариан Кабаши, Соломон Джеймс, Мартин Михайлов, Кристофър Ачемпонг, Радослав Цонев (MVP) – 6 т.

Време е за междинен преглед на отбора на скаута, който ви препоръчахме в изминалия 18-ти кръг. До момента имаме 66 точки, а ни остават цели 5 играчи – Бонман, Салидо, Саломони, Сон и Чочев.

Вратар: Хендрик Бонман – 2

Защитници: Сон – 1; Огньен Гашевич – 7;Хуан Саломони – 7

Полузащитници: Ивайло Чочев(к) – 20;Борислав Цонев – 3;Радослав Цонев – 3; Евертон Бала – 16

Нападатели: Алберто Салидо (вк) – 4; Мамаду Диало – 2; Мустафа Сангаре – 1

Резерви: Галин Григоров(вратар) – 8;Ариан Кабаши – 6;Мартин Христов – 7;Севи Идриз -1.

Резултат: 66

Средно: 38

В случай, че Чочев сме селектирали за троен капитан, то точките стават 76. Очаквайте финалния брой точки след последния мач от кръга.

Всички, които не са използвали Уайлдкард 1, могат да направят това до първия кръг след паузата, тоест кръг 20, започващ на 07.02.2026. След този кръг ще има и промяна на цените на играчите. В играта сме актуализирали програмата до кръг 30.

Ще погледнем Генералното класиране след последния мач от кръга в следващия ни материла, засега Мариус Симеонов продължава да води.

Следват 9 дни пауза, след което последният за годината мач и веднага след него нашият финален материал за годината. До скоро и пожелаваме сериозни точки от последния мач за всички!

