понеделник, април 1, 2024
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Спорт

Поредна успешна седмица за ДЮШ на Пирин Благоевград!

Редактор

След като в петък представителният отбор на Пирин победи Етър Велико Търново с два гола на свои юноши(Мартин Георгиев⚽️ и Иван Тасев⚽️), убедителното представяне за школата продължи и през уикенда. 🦅💯🦅

U19: Струмска слава – Пирин (0:3)
⚽️ Любомир Тодоров
⚽️ Костадин Маринополиев
⚽️ Георги Проев

U17: Пирин – Дунав Русе (5:1)
⚽️⚽️⚽️ Владимир Камбошев
⚽️ Даниел Николов
⚽️ Божидар Малинов

U17 зона София: Пирин – Пирин Гоце Делчев (2:1)
⚽️ Николай Георгиев
⚽️ Роберто Чемезов

U15: ЦСКА 1948 – Пирин (2:3)
⚽️ Иван Стоилов
⚽️ Бойко Спасов
⚽️ *Автогол

U14: Пирин – Вихрен (4:0)
⚽️⚽️ Мартин Лазаров
⚽️ Андриан Виденов
⚽️ Илия Маерков

U13 област София: ЦСКА – Пирин (3:0)

U13 област Благоевград: Неврокоп – Пирин (отложен)

U12 област София: Пирин – Левски Раковски (6:0)
⚽️⚽️ Иван Байрактарски
⚽️⚽️ Наско Христов
⚽️ Берк Садул
⚽️ *Автогол

U12 област Благоевград: Пирин – Пирин Разлог (0:0)

U11 област София: Пирин – Локомотив София (5:1)
⚽️⚽️ Марио Тонев
⚽️ Александър Жежев
⚽️ Борис Димитров
⚽️ Кристиян Гальов

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