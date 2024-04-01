Поредна успешна седмица за ДЮШ на Пирин Благоевград!

След като в петък представителният отбор на Пирин победи Етър Велико Търново с два гола на свои юноши(Мартин Георгиев и Иван Тасев ), убедителното представяне за школата продължи и през уикенда.

U19: Струмска слава – Пирин (0:3)

Любомир Тодоров

Костадин Маринополиев

Георги Проев

U17: Пирин – Дунав Русе (5:1)

Владимир Камбошев

Даниел Николов

Божидар Малинов

U17 зона София: Пирин – Пирин Гоце Делчев (2:1)

Николай Георгиев

Роберто Чемезов

U15: ЦСКА 1948 – Пирин (2:3)

Иван Стоилов

Бойко Спасов

*Автогол

U14: Пирин – Вихрен (4:0)

Мартин Лазаров

Андриан Виденов

Илия Маерков

U13 област София: ЦСКА – Пирин (3:0)

U13 област Благоевград: Неврокоп – Пирин (отложен)

U12 област София: Пирин – Левски Раковски (6:0)

Иван Байрактарски

Наско Христов

Берк Садул

*Автогол

U12 област Благоевград: Пирин – Пирин Разлог (0:0)

U11 област София: Пирин – Локомотив София (5:1)

Марио Тонев

Александър Жежев

Борис Димитров

Кристиян Гальов

Facebook

Twitter



Shares