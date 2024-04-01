Поредна успешна седмица за ДЮШ на Пирин Благоевград!
След като в петък представителният отбор на Пирин победи Етър Велико Търново с два гола на свои юноши(Мартин Георгиев и Иван Тасев), убедителното представяне за школата продължи и през уикенда.
U19: Струмска слава – Пирин (0:3)
Любомир Тодоров
Костадин Маринополиев
Георги Проев
U17: Пирин – Дунав Русе (5:1)
Владимир Камбошев
Даниел Николов
Божидар Малинов
U17 зона София: Пирин – Пирин Гоце Делчев (2:1)
Николай Георгиев
Роберто Чемезов
U15: ЦСКА 1948 – Пирин (2:3)
Иван Стоилов
Бойко Спасов
*Автогол
U14: Пирин – Вихрен (4:0)
Мартин Лазаров
Андриан Виденов
Илия Маерков
U13 област София: ЦСКА – Пирин (3:0)
U13 област Благоевград: Неврокоп – Пирин (отложен)
U12 област София: Пирин – Левски Раковски (6:0)
Иван Байрактарски
Наско Христов
Берк Садул
*Автогол
U12 област Благоевград: Пирин – Пирин Разлог (0:0)
U11 област София: Пирин – Локомотив София (5:1)
Марио Тонев
Александър Жежев
Борис Димитров
Кристиян Гальов