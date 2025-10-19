неделя, октомври 19, 2025
Спорт

Почина Кръстьо Богданов

На 79-годишна възраст почина бившият футболист на “Левски“ Кръстьо Богданов.

Той записва името си със златни букви в историята на клуба, тъй като е един от титулярите по време на една от най-знаменитите победи на “сините” със 7:2 срещу ЦСКА през 1968 година.

Със синия екип Богданов има 65 мача във всички турнири, а през сезон 1970/1971 година вдига и Купата на България. В кариерата си е защитавал още цветовете на „Спартак“ (Пловдив) и „Марица“ (Пловдив).

ПФК „Левски“ изказва съболезнования на семейството и близките на Богданов.

