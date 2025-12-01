Победи за Черно море в Елитните групи

Школата на Черно море записа две победи в Елитните групи.

17-годишните „моряци“, водени от Тодор Колев се наложиха с 5:1 над Хебър у дома.

Варненци стартираха силно двубоя и до 25-ата минута вече водеха с класически резултат след два гола на Росен Диманов и един на Евгений Ченков.

Малко след това гостите върнаха едно попадение след изпълнение на корнер, но в 44-ата минута Евгений Ченков направи 4:1.

След почивката Боян Русинов оформи крайното 5:1. Трябва да се отбележи, че освен попадението Русинов записа на сметката си 4 асистенции.

По-малките „моряци“, водени от Тодор Каменов пък се наложиха с 3:0 като домакини на Етър Велико Търново. Попаденията за варненци реализираха Максим Стоянов, Светлозар Славов и Димитър Игнев.

В следващия кръг 17-годишните таланти на Черно море гостуват на Етър, а „моряците“ U15 са гости на Добруджа.

