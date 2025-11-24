Победа за ЦСКА U17

ЦСКА U17 постигна важен успех в среща от 13-ия кръг на Елитната група до 17 години, побеждавайки Пирин (Благоевград) в домакински мач.

В началото на второто полувреме Асен Москов беше изгонен след втори жълт картон, но въпреки това армейците откриха резултата. Стивън Матеев се разписа директно от ъглов удар, давайки аванс на ЦСКА. Гостите успяха да изравнят, но Любомир Праматаров отбеляза победното попадение и донесе трите точки за червените.

След успеха възпитаниците на треньора Тони Стоичков събраха 13 точки и заемат 11-ата позиция във временното класиране. В следващия кръг ЦСКА U17 гостува на отбора на тимът от Бистрица. Двубоят е на 29 ноември (събота) от 12:00 ч.

