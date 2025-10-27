По 20 лв. за билети за Севлиево – ЦСКА

Билетите за предстоящото гостуване на ЦСКА на Севлиево в мач от 1/16-финалите за Купата на България ще се продават само в деня на мача.

Двубоят ще се играе на 29 октомври (сряда) от 13:30 ч. на ст. „Раковски“.

Пропуски няма да се продават онлайн, а само физически – на билетната каса пред сектора за гости от 11:30 ч., като цената на билета за нашите фенове е 20 лв.

Деца до 14-годишна възраст ще бъдат допускани безплатно на трибуните с придружител, който трябва да попълни декларация. Образец от нея може да бъде изтеглен ТУК.

Уведомяваме привържениците с увреждания, които се нуждаят от специален достъп до стадиона, че предварително трябва да подадат заявка на адрес press@cska.bg до 28 октомври (вторник), 17:00 ч., с информация за придружаващото лице. Влизането на хора в инвалидни колички на стадиона ще се извършва през служебния вход на ст. „Раковски“.

Facebook

Twitter



Shares