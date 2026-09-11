Пламен Марков празнува 69 години

ЦСКА поздрави една от легендите на клуба, оставила трайна следа като футболист и треньор

Днес своя 69-и рожден ден празнува един от емблематичните футболисти на големия ЦСКА от края на 70-те и началото на 80-те години – Пламен Марков.

Марков се присъединява към ЦСКА през 1975 година и в продължение на десет сезона защитава червената фланелка. За клуба той записва 303 мача и 61 гола във всички турнири.

С „армейците“ Пламен Марков печели пет шампионски титли на България – през сезоните 1975/76, 1979/80, 1980/81, 1981/82 и 1982/83 г.

Към успехите му с ЦСКА се добавят и три Купи на България (1980/81, 1982/83 и 1984/85), както и Купата на Съветската армия през сезон 1984/85.

Той е част от състава на ЦСКА, който в началото на 80-те години постига едни от най-паметните европейски успехи на клуба – елиминирането на действащите европейски шампиони Нотингам Форест и Ливърпул.

В европейските клубни турнири Марков има 27 мача и 2 гола с екипа на ЦСКА.

Национална кариера и треньорски успехи

За националния отбор на България Пламен Марков изиграва 38 срещи и отбелязва 6 гола в рамките на осем години.

Той е част от българския тим на Световното първенство в Мексико през 1986 година, където националният отбор достига до елиминационната фаза.

След края на състезателната си кариера Марков се насочва към треньорството. Той на два пъти води ЦСКА – през сезоните 1995/96 и 2006/07, като печели Купата и Суперкупата на България.

Между 2001 и 2004 година е селекционер на националния отбор на България. Под негово ръководство тимът се класира за Европейското първенство в Португалия през 2004 година – последният голям международен форум, за който България успява да се класира.

През 2015 година Пламен Марков е назначен за спортен директор на ЦСКА, а от края на 2018 до юли 2021 година изпълнява длъжността изпълнителен директор на клуба.

От ЦСКА отправиха поздрав към своята легенда с пожелания за здраве, късмет, щастие и още много успехи.