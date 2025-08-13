Пламен Цветков на 68

Днес бившият нападател на „Левски“ Пламен Цветков празнува 68-ми рожден ден.

Роден на 13 август 1957 година той започва футболната си кариера в родния „Миньор“ (Перник), след което облича екипа на „Академик“ (София). През 1981 година преминава в „Левски“, като записва 132 мача и вкарва 24 гола със синия екип. Двукратен шампион на България (1983/84 и 1984/85 година) и двукратен носител на Купата на страната през (1984 и 1986 година).

В историята на „Левски“ остава най-вече с гола, който вкарва на „Щутгарт“ на „Некарщадион“ на 3 октомври 1984 година в реванша от първия кръг на КЕШ. С него „сините“ изравняват за 2:2 и отстраняват германския шампион.

Носи още екипите на гръцкия „Докса“ (Драма) и португалския „Униао Томар“.

След приключване на състезателната си кариера Пламен Цветков работи като треньор в Детско-юношеската школа на „Левски“.

ПФК „Левски“ честити празника на Пламен Цветков и му пожелава здраве, успехи и бъдещи щастливи мигове с любимия „син“ тим.

