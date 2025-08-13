Пилотно издание на „Национална Лига по Плажен Футбол“ за младежи U15 и U16

Български Футболен Съюз, в сътрудничество с „Комисия по плажен футбол“ и Сдружение „Бийч Сокър България“ ви канят да участвате в пилотното издание на „Национална Лига по Плажен Футбол“ за младежи на възраст/набор – U15 (2010 г.) и U16 (2009 г.) в периода между 22.08.2025 г. и 05.10.2025 г. в съответните три локации, както следва:

Русе (03.10. – 05.10.25 г.)

Бургас (22.08. – 24.08.25 г.)

Варна (26.09. – 28.09.25 г.)

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

1. Общ минимален брой участващи отбори в локация (град) – 4 отбора, като участие могат да вземат всички отбори от цялата страна;

2. Допускат се състезатели само в посочените възрасти – от U15 (2010 г.) навършили години към деня на участие до U16 (2009 г.);

3. Всеки отбор се състои от група до 14 състезатели, като в протокола за дадена среща могат да вземат участие – 12 от тях; В игра (полеви) – 5 (4 + 1), а минимален брой за старт и завършване на среща – 3 състезатели;

4. Такса участие на отборите – няма (осигурена от БФС), като единствено допълнителни разходи (път, храна и т.н.) – са за сметка на отборите

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ:

1. Заверен списък от ЗС и/или ОС на БФС по регистрация и местонахождение на отбора – клуб/училище;

2. Документ за извършен периодичен медицински преглед по образец, съгласно Наредба 8/2005г. на Министерството на здравеопазването, за провеждане на задължителните начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи на лица упражняващи физическо възпитание и спорт;

3. Застрахователна полица “Злополука” осигуряваща застрахователна защита при настъпване на злополука или смърт за периода на провеждане на турнира;

4. Валиден документ за самоличност на състезателите.

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ОТБОРИ:

1. За участие в Русе:

до 26 септември, 2025 г. (Петък)

2. За участие в Бургас:

до 15 август, 2025 г. (Петък)

2. За участие във Варна:

до 19 септември, 2025 г. (Петък)

ПРОГРАМА И СИСТЕМА НА ПРОВЕЖДАНЕ:



В „Националната Лига по Плажен Футбол“ до сега участват само мъже, но по програми „Grassroots” на UEFA тази година, за първи път успоредно ще се състои пилотно „Национална Лига по Плажен Футбол“ (Сезон 2025 г.) и за юноши на възраст (набор) от U15 (2010 г.) до U16 (2009 г.) в 2 Фази като:

• Фаза 1 (Редовен сезон):

Всички участващи отбори във всяка една от локациите поотделно (Русе, Бургас и Варна) ще играят в 1 група – всеки срещу всеки, като победителят от отборите от първата локация – Русе и победителят от отборите от втората локация – Бургас се класират за финала в третата локация – Варна.

• Фаза 2 (Суперфинал):

След изиграване на мачовете на отборите (един срещу друг) в третата локация – Варна на 19.09. (Петък) и 20.09. (Събота) и излъчване на шампион на Варна – ще бъдат изиграни финалните мачове на трите отбора първенци: шампион на Русе, шампион на Бургас и шампион на Варна, за излъчване на Националния шампион по Плажен футбол

Медии / ТВ: Националната Лига по Плажен Футбол ще бъде излъчвана на живо с коментар по: SportBG.

КОНТАКТИ: За Записване и Въпроси моля да се обръщате към:

Андон Царев – 0884 718116

Антон Терзиев – 0878 617444

Бланка за участие – ТУК!

Facebook

Twitter



Shares