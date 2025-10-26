Петима футболисти на Септември повикани в националния отбор на България U17

Академия Септември отново има повод за гордост!

Петима „септемврийци“ попаднаха в състава на националния отбор на България до 17 години за предстоящите европейски квалификации, които ще се проведат в Словакия от 28 октомври.

Селекционерът Светослав Петров включи в списъка следните представители на Септември:

Виктор Иванов, Виктор Добрев, Александър Вутов, Александър Маринов и Андрей Грозданов.

България U17 ще се изправи срещу Словакия, Швейцария и Сан Марино в груповата фаза на квалификациите за Европейското първенство.

Пожелаваме успех на нашите момчета и стискаме палци за достойно представяне с националния екип!

