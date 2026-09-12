Петима футболисти на Септември получиха повиквателни за национални и регионални селекции
Млади таланти на столичния клуб попаднаха в съставите на България U16 и регионалните селекции на София U14 и U13
Петима състезатели на Септември (София) получиха повиквателни за националните и регионалните футболни селекции при подрастващите.
Давид Георгиев е повикан в националния отбор на България U16.
В регионалната селекция на София до 14 години попаднаха Деян Петров и Денислав Господинов, а при 13-годишните повиквателни получиха Станислав Пищалов и Иван Шаламанов.
От Септември поздравиха младите си футболисти и им пожелаха успех с националните и регионалните селекции.