Петима футболисти на Септември получиха повиквателни за национални и регионални селекции

Млади таланти на столичния клуб попаднаха в съставите на България U16 и регионалните селекции на София U14 и U13

Петима състезатели на Септември (София) получиха повиквателни за националните и регионалните футболни селекции при подрастващите.

Давид Георгиев е повикан в националния отбор на България U16.

В регионалната селекция на София до 14 години попаднаха Деян Петров и Денислав Господинов, а при 13-годишните повиквателни получиха Станислав Пищалов и Иван Шаламанов.

От Септември поздравиха младите си футболисти и им пожелаха успех с националните и регионалните селекции.