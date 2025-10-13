Първи кръг Sesame Купа на България
След изиграването на Втори кръг от предварителната фаза на Sesame Купа на България станаха ясни всички двойки в 1/16-финалите на турнира.
Миньор Перник – Черно море
Бдин Видин – Добруджа
Янтра Габрово – ЦСКА 1948
Рилски спортист – Локомотив София
Ямбол – Спартак Варна
Фратрия – Арда Кърджали
Хебър – Левски
Марек – Монтана
Спартак Пловдив – Славия
Дунав Русе – Локомотив Пловдив
Спортист Своге – Септември София
Севлиево – ЦСКА
Витоша Бистрица – Берое
Черноморец Бургас – Лудогорец
Загорец Нова Загора – Ботев Враца