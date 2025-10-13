Първи кръг Sesame Купа на България

След изиграването на Втори кръг от предварителната фаза на Sesame Купа на България станаха ясни всички двойки в 1/16-финалите на турнира.

Миньор Перник – Черно море

Бдин Видин – Добруджа

Янтра Габрово – ЦСКА 1948

Рилски спортист – Локомотив София

Ямбол – Спартак Варна

Фратрия – Арда Кърджали

Хебър – Левски

Марек – Монтана

Спартак Пловдив – Славия

Дунав Русе – Локомотив Пловдив

Спортист Своге – Септември София

Севлиево – ЦСКА

Витоша Бистрица – Берое

Черноморец Бургас – Лудогорец

Загорец Нова Загора – Ботев Враца

