ПАОК и ФКСБ с убедителни победи във втория кръг на VIVACOM CUP

Лудогорец отстъпи на Войводина с 0:3, а международният юношески турнир в Разград продължава утре

Вторият кръг от международния юношески футболен турнир VIVACOM CUP се проведе днес в Разград. Надпреварата събира млади таланти от водещи клубове от Балканите.

В първия двубой за деня ПАОК постигна категорична победа с 6:0 срещу Вардар.

Убедителен успех записа и румънският ФКСБ, който се наложи с 4:0 над Бурсаспор.

В третата среща Лудогорец отстъпи с 0:3 на Войводина.

Турнирът продължава утре, като мачовете започват в 9:00 часа. В програмата са срещите ФКСБ – Войводина на терен №2, Лудогорец – Вардар на терен №1 и Бурсаспор – ПАОК на терен №5.

Всички двубои от VIVACOM CUP се провеждат на базата на Академия Лудогорец в Разград, а входът за зрители е свободен.