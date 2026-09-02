ПАОК и ФКСБ с убедителни победи във втория кръг на VIVACOM CUP
Лудогорец отстъпи на Войводина с 0:3, а международният юношески турнир в Разград продължава утре
Вторият кръг от международния юношески футболен турнир VIVACOM CUP се проведе днес в Разград. Надпреварата събира млади таланти от водещи клубове от Балканите.
В първия двубой за деня ПАОК постигна категорична победа с 6:0 срещу Вардар.
Убедителен успех записа и румънският ФКСБ, който се наложи с 4:0 над Бурсаспор.
В третата среща Лудогорец отстъпи с 0:3 на Войводина.
Турнирът продължава утре, като мачовете започват в 9:00 часа. В програмата са срещите ФКСБ – Войводина на терен №2, Лудогорец – Вардар на терен №1 и Бурсаспор – ПАОК на терен №5.
Всички двубои от VIVACOM CUP се провеждат на базата на Академия Лудогорец в Разград, а входът за зрители е свободен.