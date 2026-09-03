Отложиха мача между Нефтохимик и Локо Пд II

Срещата от петия кръг на Югоизточната Трета лига ще се изиграе на 23 септември

Двубоят между Нефтохимик и Локомотив II (Пловдив) от петия кръг на Югоизточната Трета лига е отложен, съобщиха от бургаския клуб.

Първоначално срещата трябваше да се проведе на 5 септември на стадиона в Българово. Мачът обаче е насрочен за нова дата и ще се изиграе на 23 септември.

Така следващият шампионатен двубой на „зелените“ ще бъде на 12 септември, когато футболистите на Тодор Киселичков ще се изправят срещу Созопол.

Срещата със Созопол също ще се проведе на стадиона в Българово заради продължаващия ремонт на „Арена Созопол“.

Нефтохимик и Созопол вече се срещнаха веднъж в официален двубой през настоящия сезон. Двата тима се изправиха един срещу друг в турнира за Купата на България, като Нефтохимик спечели срещата с 2:1.