По предложение на ПФЛ със съгласието на Нова Броудкастинг груп, срещата от III – ти кръг на Първа професионална футболна лига между отборите на ПФК „Локомотив 1926“ Пд – ПФК „Пирин“ Бл, насрочена на 09.08/понеделник/2021 г от 21.00 часа, няма да се състои. Двубоят ще бъде насрочен допълнително. SHARE ON FACEBOOK SHARE ON VIBER SHARE ON TWITTER SHARE ON WHATSAPP

Facebook

Twitter



Shares