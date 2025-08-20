Отложен мач и изненади в кръг 5 на БПФЛ Фентъзи

Измина кръг 5 в БПФЛ Фентъзи, който беше първият от началото на сезона с отложен мач и се изиграха само 7 двубоя.

Жертва падна мача Арда – ЦСКА, като играчите на двата отбора записаха 0 точки за кръг 5. Допълнително двубоят ще бъде разпределен към някой от следващите кръгове, когато има яснота.

Най-интересното в кръга всъщност бяха изненадващите нулеви равенства на Левски и на Лудогорец, съответно в гостуванията на Ботев Враца и домакинството на Локомотив София, като вратарят Димитър Евтимов “открадна” шоуто с множество спасявания и 12 точки. В двубоя на Лудогорец пък Сон получи 3 точки бонус и се отличи с 9. Ботев Пловдив обърна с 10 човека като гост в “дербито за Тракия” и с 2 асистенции на Тодор Неделев (8т.) записа първи успех в първенството. Септември също записа първа победа срещу Добруджа с 2-1 с добри изяви на Робин Шутен – 2 асистенции и 11 т., а Бертран Фоурие записа 8т. след попадение и 2т. Бонус. ЦСКА 1948 победи Монтана с 2-1, а Георги Русев се отличи с 10 т.(попадение и 3 т.бонус). Със същия Локомовтив Пловдив победи Славия, Джани Политино с 9 точки (гол) и Димитър Илиев записа 8 т. с асистенция. Черно Море надигра Спартак Варна с 3:1 като гост в “моряшкото дерби”, като отново Георги Лазаров (7 т., гол) и Ниолай Златев (8 т., гол) бяха сред героите за Черно Море. Ето и най-добрите играчи по постове в кръга:

Димтър Евтимов (вратар, Ботев Враца) е играчът с най-много точки (12) в 5 кръг.

Вратари:

Димитър Евтимов – 12

Мартин Величков – 9

Светослав Вуцов – 8

Защитници:

Робин Шутен – 11

Сон – 9

Енок Куатенг, Мартин Ачков, Милен Стоев, Никола Влайкович, Оливер Камдем, Цунами, Кристиан Макун – 8

Полузащитници:

Георги Русев – 10

Джани Политино, Нене, Ксанде, М. Пара – 9

Димитър Илиев, Тони Тасев, Тодор Неделев, Николай Златев, Жоао Педро – 8

Нападатели

Борис Димитров, Алберто Салидо, Б. Фоурие – 8

Мамаду Диало, Георги Лазаров, М. Ангелов – 7

Димитър Митков – 5

Какво ви препоръчахме в изминалия 4-ти кръг с нашия Скаут и колко точки постигна отбора ни – вижте в следващите редове:

Димитър Шейтанов – 0 т. (Не игра в двубоя на ЦСКА 1948)

Симеон Шишков – 0 т. (Също не игра за Лудогорец)

Оливер Камдем – 8 т.

Енцо Еспиноса – 2 т.

Петър Станич – 1 т.

Ивайло Чочев -3 т.

Мазир Сула (К)- 6 т.

Галин Иванов – 2 т.

Борислав Рупанов – 1 т.

Алберто Салидо – 8 т.

Мамаду Диало – 7 т.

Или общо 38 т., отново неубедително представянем като се има предвид 42 т. среден резултат за всички мениджъри в играта. Най-вече на неигралите Шейтанов и Шишков, които биха донесли около 10 точки с оглед на резултатите от мачовете им.

В четвъртък сутрин предстои първата за сезона смяна на цените на играчите, като също има и мачове от европейските клубни турнири, в които са въвлечени тимовете на Лудогорец, Арда и Левски. В петък сутрин очквайте материала ни преди кръга, като двубоя на Ботев Пловдив срещу Левски е отложен и играчите на двата отбора ще получат 0 точки в кръг 6.

Обръщаме внимание и на генералното класиране, където потребител с отбор “farcry” се откъсна с 34 точки от преследващите го фентъзи мениджъри. Предлагаме да го настигнем дружно! Успех на всички!

