Отборът на ветераните на Славия направи равенство с ветераните на Левски (Карлово) в приятелски мач

Отборът на ветераните на Славия завърши наравно 2:2 като гост с тима на ветераните на Левски (Карлово) в приятелски двубой.

Помощник-треньорът в първия състав на „белите“ Мартин Кушев откри резултата в срещата, но домакините реализираха две попадения и направиха обрат.

Превърналият се в играч мача Кушев беше съборен в наказателното поле и Георги Ковачев се разписа при отсъдената дузпа за крайното 2:2.

Двубоят се игра в чест на 20 години от създаването на тима на ветераните на Левски (Карлово).

