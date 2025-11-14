От Ботев за Пловдив – Коледен базар „Колежа“

Привърженици на най-стария футболен клуб в България,

Скъпи Пловдивчани,

Ботев Пловдив никога не е бил просто футболен клуб. Ботев Пловдив е семейство, история и ценности. Тази година ние, „жълто-черното“ семейство, решихме да направим смела стъпка. Жест към всички пловдивчани и гости на града.

Най-красивият български стадион – „Христо Ботев“, е ситуиран в центъра на най-стария град в Европа – Пловдив. Именно там, на „Източен“ 10, за първи път футболен клуб в България ще направи собствен коледен базар.

Коледен базар „Колежа“ представлява събитие, огромно по своите мащаби. Родни фермери, занаятчии, уникални по рода си месни специалитети, греяно вино, сладки изкушения и още много изненади очакват всички гости.

Всяка вечер на специална сцена български таланти ще получат поле за изява пред пловдивската публика. Да помогнем на нуждаещите се винаги е била кауза на нашия клуб. С активно участие в базара ще бъде благотворителната организация „Нощ на ангелите“.

За най-малките ботевисти и пловдивчани е предвиден впечатляващ кът с атракциони. Сред множеството изненади ще бъде виенско колело, което ще се извисява над „Колежа“.

Две знакови за „жълто-черната“ общественост дати ще бъдат част от коледния базар. Разбира се, завесата около тях ще бъде вдигната малко по-късно.

Очаквайте в следващите дни всички участници в Коледен базар „Колежа“. Очакваме Ви от 14 до 24 декември на стадион „Христо Ботев“.

