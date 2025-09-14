„Орлиците“ записаха впечатляващ успех с 5:0 срещу ЛП Супер спорт (София)

Женският отбор на Лудогорец уверено продължава да върви по победния си път в Държавното първенство.

В мач от IV кръг „орлиците“ записаха пореден впечатляващ успех, побеждавайки с безапелационното 5:0 съперничките от ЛП Супер спорт (София). Дамите на Елена Пеева гостуваха в столицата за шампионатната среща.

Петте точни попадения реализираха Нора Димитрова, Полина Демирова, Вероника Гоцева, Никол Бояджиян и Мариела Петрова. Женският тим на Лудогорец за пореден път доказа своето майсторство на терена, което им осигури четвъртата поредна победа. Тя ги изстреля до първото място във временното класиране с пълен актив от точки.

В следващия шампионатен кръг дамите на Елена Пеева ще посрещнат Спортика от Благоевград. Срещата е насрочена за другата събота в Разград.

